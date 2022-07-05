Банк Австралии подтвердил ужесточение политики в июльском решении по процентной ставке

Июль 05, 2022 12:56

Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку с 0,85% до 1,35% в июле, поскольку инфляция привела к росту цен в стране.

Шаг по ужесточению политики РБА был ожидаем. Центральному банку пришлось действовать быстро, чтобы подавить инфляцию, особенно учитывая, что одним из крупнейших секторов экономики Австралии является горнодобывающая промышленность. Поскольку стоимость сырья быстро растет, экономический рост может быть подорван, так как условия экспорта из страны могут стать неконкурентоспособными.

Экономика Австралии частично зависит от ее крупнейшего торгового партнера, Китая, который проводит политику «нулевой терпимости» к COVID-19, в связи с чем она часто вводит карантин, что влияет на ее промышленное производство. Хотя рост ВВП Австралии оставался на уровне 3,3% в первом квартале, ограничения в Китае, более высокие цены на сырье и ужесточение денежно-кредитной политики могут замедлить экономику.

Процентные ставки в мире

За последние три месяца мы наблюдали ужесточение денежно-кредитной политики во многих странах, за исключением Японии и Китая, которые по-прежнему придерживаются мягкой риторики.

Каковы ключевые уровни процентных ставок в самых «агрессивных» экономиках мира?

Страна Уровень процентной ставки, % Уровень инфляции, % Австралия 1,35 5,1 США 1,5 - 1,75 8,6 Великобритания 1,25 9,1

Дивергенция становится ясной темой, когда мы сравниваем эти страны с самой мягкой денежно-кредитной политикой в мире:

Страна Уровень процентной ставки, % Уровень инфляции, % Китай 0,35 2,10 Япония 0,10 2,5 ЕС 0 8,8

Ожидается, что ЕЦБ повысит прогноз по ключевой процентной ставке в конце этого месяца, что, вероятно, поможет евро укрепиться. Единая валюта еврозоны оставалась слабее по отношению к доллару США с марта, когда Федеральная резервная система начала ужесточать свою денежно-кредитную политику.

Среди других новостей этой недели можно выделить данные о розничных продажах в ЕС, которые будут опубликованы завтра (среда, 6 июля), и отчет NFP – в эту пятницу, 8 июля. Оба индикатора могут вызвать колебания пар с евро и долларом США соответственно.

Хотите узнать больше о фундаментальном анализе? Присоединяйтесь к нашим вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.