Банк Англии проанализирует отчеты о ВВП и розничных продажах Великобритании

Февраль 14, 2024 15:01

Отчет о ВВП Великобритании, а также отчеты о розничных продажах в Великобритании и США окажутся в центре внимания инвесторов и трейдеров до конца этой недели.

Инфляция в Великобритании в январе осталась неизменной и составила 4,0% в годовом исчислении. Базовый индекс потребительских цен упал до 5,1%, при этом компания S&P Global Ratings заявила, что «ограниченное предложение рабочей силы поддерживает высокий рост заработной платы и, таким образом, лежит в основе инфляционного давления, особенно в сфере услуг».

По данным Бюро статистики труда США (BLS), инфляция в США оказалась выше ожиданий, достигнув в январе 3,1% в годовом исчислении. Аналитики рынка заявили, что показатель ИПЦ повысился за счет цен на жилье, которые составляют около одной трети индекса.

ВВП Великобритании, декабрь 2023 г.

В пятницу Национальная статистическая служба (ONS) опубликует отчет о росте ВВП за декабрь. Аналитики рынка прогнозируют, что темпы роста составят -0,2% в месячном исчислении, снизившись с показателя 0,3%, зафиксированного в ноябре прошлого года.

Отчет будет включать предварительные данные по ВВП за четвертый квартал, который, вероятно, составит 0,1%, снизившись с 0,3%, зафиксированных в третьем квартале 2023 года. Экономика Великобритании оказалась на грани рецессии в прошлом году, поскольку высокие процентные ставки и показатели инфляции нанесли ущерб производительности.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) сообщил в заметке, что «общая картина спада производства в Соединенном Королевстве, которую мы наблюдаем уже почти два года, сохраняется». NIESR проявил больше оптимизма в отношении 2024 года и спрогнозировал, что экономика в этом году вырастет на 0,9%, в то же время предположив, что инфляция упадет до 1,5% к апрелю в результате падения цен на энергоносители.

Розничные продажи в США, январь 2024 г.

В четверг Бюро переписи населения США опубликует отчет о розничных продажах за январь. Поскольку отчеты о розничных продажах показывают, как потребители реагируют на колебания цен, они служат источником информации, принимаемой во внимание Федеральной резервной системой.

Экономисты прогнозируют, что розничные продажи снизятся на 0,1% в месячном исчислении. Опрос, проведенный Consumer News and Business Channel и Национальной федерацией розничной торговли (NRF), показал, что в январе розничные продажи выросли на 2,4% в годовом исчислении, подчеркнув, что в начале года было зафиксировано падение на 0,16%.

Розничные продажи в Великобритании, январь 2024 г.

Еще одной важной публикацией данных из Великобритании станет январский отчет о розничных продажах, который, по прогнозам, покажет рост на 1,5% в месячном исчислении, но также и снижение на 1,2% в годовом исчислении. В то время как экономика Великобритании испытывает трудности, розничные продажи подвержены колебаниям, поскольку потребители делают все, чтобы удовлетворить свои потребности.

Объем розничных продаж в январе вырос на 1,2% в годовом исчислении, сообщил во вторник Британский консорциум розничной торговли (BRC). «Слабый потребительский спрос привел к замедлению роста розничных продаж. Хотя продажи в январе помогли увеличить расходы в первые две недели, эта тенденция не сохранилась в течение месяца», — отмечается в отчете.

ОПЕК: спрос на нефть не падает

Решение Саудовской Аравии сократить планы по расширению добычи нефти вызвало опасения по поводу будущего нефтедобывающей отрасли. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс постарался заверить инвесторов, что этого не произойдет, отметив: «прежде всего, я хочу внести ясность: я не могу комментировать решение Саудовской Аравии… но это никоим образом не следует истолковывать как сигнал о том, что спрос падает. Это неверно.»

Две недели назад саудовская государственная нефтяная компания Aramco объявила о своем решении снизить целевой показатель максимальной устойчивой добычи нефти до 12 миллионов баррелей в сутки, что на 1 миллион баррелей в сутки ниже целевого показателя, объявленного в 2020 году и намеченного к достижению в 2027 году. Reuters предположили, что этот шаг обсуждался на протяжении как минимум шести месяцев и стал результатом чрезмерной добычи нефти, не монетизировавшейся должным образом.

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