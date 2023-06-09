Банк Англии и британский фунт: чего стоит ждать дальше?

Июнь 09, 2023 11:50

В 2023 году экономика Великобритании, вероятно, зафиксирует третий по величине показатель ИПЦ среди стран с развитой экономикой после Аргентины и Турции. Если эта информация вас удивила, мы можем заверить вас, что она основана не на какой-то случайной гипотезе. Всего за две недели до следующего заседания Банка Англии по процентным ставкам публикации подобных отчетов подтверждают мнение политиков, которые хотели бы увидеть более высокие процентные ставки в ближайшие несколько месяцев.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), инфляция в Великобритании в этом году ожидается на уровне 6,3%. Ожидаемая цифра может поставить Великобританию в один ряд сразу после Аргентины и Турции, двух стран, известных своими проблемами с инфляцией и ослаблением валют (турецкая лира и аргентинское песо).

Британский фунт укрепился по отношению к евро и доллару США в 2023 году, но некоторые аналитики не уверены, сможет ли он вырасти еще больше, учитывая слабые финансовые отчеты по экономике Великобритании. Если вы хотите узнать больше о состоянии экономики Великобритании, как это повлияло на курс британского фунта и что думают аналитики, читайте нашу статью.

Банк Англии примет решение по ставке 22 июня

Ожидается, что 22 июня совет управляющих Банка Англии соберется и примет решение по процентной ставке. С декабря 2021 года Банк Англии повышал стоимость заимствований 12 раз подряд, что стало самым резким ростом ставок за последние 34 года.

Опрос агентства Reuters, опубликованный 31 мая, показал, что 48 из 50 опрошенных экономистов ожидает роста на 25 базисных пунктов после июньской встречи, а двое ожидают увеличения на 50 базисных пунктов. Между тем, 27 из 47 прогнозируют, что банковская ставка достигнет 5,00% или выше к концу сентября.

Результаты опроса показали, что экономисты не ожидают паузы в ужесточении денежно-кредитной политики Банка Англии, как они прогнозировали в начале мая. Это не стало неожиданностью, поскольку последний отчет Национальной статистической службы (ONS) показал, что ИПЦ в Великобритании упала до 8,7% в годовом исчислении, но этот показатель оказался на 0,5% выше, чем ожидалось.

Напротив, базовые цены (исключая волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия) выросли на 6,8% в апреле по сравнению с 6,2% в марте. Следует отметить, что правительство Великобритании пообещало вдвое снизить инфляцию в этом году, в то время как долгосрочная цель Банка Англии — снизить общую инфляцию до 2%.

Британский фунт вырос в первом полугодии 2023 года

Экономисты из Credit Suisse отметили в отчете: «Мы ожидаем, что общая инфляция продолжит падать, а сила базовой инфляции начнет ослабевать в следующих публикациях. Мы также ожидаем умеренную рецессию, что должно позволить Банку Англии сделать паузу в августе». Аналитики швейцарского банка также подчеркнули: «Мы повысили прогноз по процентной ставке Банка Англии с 4,75% до 5,0%. Теперь мы ожидаем еще два повышения ставок Банком Англии на 25 базисных пунктов (в июне и августе) и отсутствие снижения ставок в 2023 году. Это вызвано неожиданным повышением инфляции в Великобритании».

Экономисты Commerzbank подчеркнули, что нерешительность Банка Англии может отрицательно сказаться на британском фунте. В заметке, опубликованной 2 июня, они заявили: «Рынку, вероятно, придется снизить свои ожидания по процентным ставкам, поэтому мы придерживаемся нашего прогноза о том, что фунт ослабнет по отношению к евро в ближайшие месяцы. Ведь, в отличие от Банка Англии, ЕЦБ выглядит гораздо более решительным в своих заявлениях, которые должны поддержать евро. Слабость фунта стерлингов, вероятно, продолжится и в следующем году, поскольку Банк Англии, вероятно, снизит ключевую ставку ввиду слабости экономики и некоторого снижения инфляции».

Стратеги JP Morgan заявили, что в ответ на ухудшение фундаментальных показателей экономического роста может произойти более продолжительный откат, добавив, что отсутствие укрепления фунта стерлингов на фоне шокирующе высокой инфляции в Великобритании сигнализирует о том, что реакция фунта может меняться, учитывая последствия для роста.

Стратеги Goldman Sachs (GS) говорят, что Банк Англии проявляет неохоту, когда речь заходит о повышении ставок, но резкий рост инфляции и сильный рынок труда, вероятно, вынудят его к дальнейшему ужесточению политики. Экономисты GS повысили свой конечный прогноз по банковской ставке, предполагая, что она может вырасти до 5,25% к сентябрю (предыдущий прогноз: 5% в августе), а значит, что могут произойти еще три повышения на 25 базисных пунктов.

Торговля британским фунтом и управление рисками

Британский фунт стерлингов является одной из самых торгуемых валют на мировых финансовых рынках. Валюта Великобритании довольно часто фигурирует в финансовых заголовках СМИ. Поскольку информации о британском фунте много, некоторые начинающие трейдеры могут включить этот торговый инструмент в свой портфель.

Однако начинающим трейдерам следует осознавать, что торговля сопряжена с риском. Открыть торговый счет может и несложно, но потерять средства при торговле, если вы недостаточно подготовлены, довольно легко. Управление рисками должно быть приоритетом для начинающих трейдеров.

Существует множество инструментов управления рисками, которые начинающие трейдеры могут научиться использовать при построении своих стратегий. Благодаря большому количеству вебинаров, семинаров, статей и электронных книг, подготовленных экспертами по трейдингу, вы можете постоянно повышать уровень своих знаний. Кроме того, демо-счет, предоставляемый регулируемым брокером, дает возможность протестировать свои стратегии, используя виртуальные средства.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.