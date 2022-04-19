Азиатские рынки ожидают решение НБК по процентной ставке

Апрель 19, 2022 16:06

Инвесторы, торгующие на азиатских рынках, сохраняли осторожность в ходе ночных торгов в связи с неопределенностью в отношении решения Народного банка Китая (НБК) по процентной ставке в среду.

Ранее на этой неделе Китай объявил, что рост ВВП за первый квартал превзошел прогнозы аналитиков, составив 4,8% в годовом исчислении. Тем не менее настроения во второй по величине экономике мира омрачены вспышками заболевания COVID-19 и рисками, вызванными конфликтом в Украине.

Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для китайских банков на 0,25 базисных пункта, чтобы поддержать восстановление экономики страны, но решение по базовой процентной ставке, которое будет принято 20 апреля, все еще остается под вопросом.

Что касается других новостей о центральных банках, то председатель Национального банка Швейцарии (SNB) Томас Джордан выступит сегодня, что, вероятно, окажет влияние на движение валютных кросс-курсов с CHF. SNB и НБК продолжают вести мягкую политику в отношении процентных ставок в то время, как Федеральная резервная система борется с «инфляционным пожаром» цен на сырую нефть, который также может распространиться на экономику Китая и Швейцарии. Однако это лишь вопрос времени прежде, чем SNB и НБК будут вынуждены повысить свои ключевые ставки, чтобы сдерживать инфляцию на одном уровне.

На этой неделе в Канаде произойдет важное для рынка событие: в среду будут опубликованы данные по инфляции за март. Индекс потребительских цен (CPI) в феврале составил 4,8%, а в марте, согласно прогнозам рынка, показатель достигнет 5%. Если ожидания относительно CPI Канады не оправдаются, скорее всего, мы увидим резкие колебания валютных пар с CAD.

И наконец, касаемо новостей об инфляции, в среду Новая Зеландия опубликует годовые показатели потребительских цен за первый квартал. Аналитики считают, что уровень инфляции вырастет с 5,9% до 7,1%, в в результате чего Резервный банк Новой Зеландии будет вынужден повысить официальную процентную ставку до 1,5%. Новости среды могут повлиять на валютные пары NZD.

Ключевыми новостями для инвесторов на фондовом рынке станут публикации данных о доходах таких крупных компаний, как Johnson & Johnson, Netflix и Lockheed Martin за первый квартал.

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