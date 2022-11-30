Цены на азиатские акции и сырую нефть растут на фоне падения индексов S&P 500 и Nasdaq

Ноябрь 30, 2022 15:14

Несмотря на официальные данные Китая, свидетельствующие о том, что производственная активность в ноябре снижалась более быстрыми темпами, чем ожидалось, в среду азиатские акции заметно выросли, поскольку продолжают появляться слухи о том, что Китай намерен снять ограничения и в полной мере возобновить экономическую деятельность.

После вчерашнего роста на 5,24% гонконгский индекс Hang Seng провел еще одну успешную торговую сессию, завершив ее на 2,16% выше, в результате чего рост индекса в ноябре составил более чем 26%. Сырая нефть также продолжает расти из-за надежд рынка на ослабление ограничений, связанных с Covid, при этом в среду утром стоимость как Brent, так и WTI выросла.

Вчера многие китайские акции, зарегистрированные на Уолл-стрит, также наслаждались позитивными настроениями: акции Alibaba и JD.com выросли на 5,25% и 6,69% соответственно.

Тем не менее, индексы S&P 500 и Nasdaq завершили сессию снижением на 0,16% и 0,59% соответственно, в то время как индекс Dow Jones завершил сессию практически без изменений, поднявшись на 0,01%.

TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник:

На индексы S&P 500 и Nasdaq повлияло изменение цен на акции технологических гигантов Alphabet, Tesla и Amazon: их стоимость уменьшилась на 0,90%, 1,14% и 1,63% соответственно. Но больше других пострадала крупнейшая в мире компания Apple, которая завершила сессию снижением на 2,11%; общие потери за последние три сессии таким образом составили 6,55%.

В последнее время цена акций Apple находилась под давлением из-за проблем с поставками в свете строгих карантинных мер и социальных волнений в Китае, где производится подавляющее большинство продуктов Apple.

Вчера аналитик TFI Asset Management Минг-Чи Куо выразил свои предположения о том, что общие поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в текущем квартале будут на 15-20 миллионов единиц ниже, чем ожидалось. Это прогнозируемое падение поставок во многом связано с протестами рабочих, которые произошли на заводе Xhengzou iPhone в прошлом месяце.

Если этот прогноз окажется точным, доходы Apple за квартал, который традиционно является самым прибыльным для компании, окажутся под ударом. Кроме того, Куо написал, что эти упущенные продажи, возможно, будут полностью утеряны, а не просто отложены до того времени, когда предложение восстановится.

Это объясняет, почему цена акций Apple падала на протяжении последних торговых сессий. Но стоит ли акционерам Apple впадать в панику?

Apple: долгосрочные перспективы

С начала года акции Apple обвалились на 20%. Хотя это больше, чем падение более широкого индекса S&P 500 на 17%, оно намного меньше, чем потери, понесенные другими технологическими компаниями. Акции Alphabet, Amazon, Tesla и Meta, например, упали на 34%, 45%, 49% и 67% соответственно за тот же период времени.

Одной из причин, по которой Apple пережила недавний экономический шторм лучше, чем ее конкуренты, является ее выдающаяся финансовая устойчивость, которую инвесторы ценят гораздо больше в периоды неопределенности.

Ассортимент продуктов технологического гиганта невероятно популярен среди потребителей, которые, однажды вовлекшись в экосистему Apple, обычно становятся постоянными клиентами и считают приобретение новейших гаджетов необходимостью. Следовательно, Apple обладает завидной характеристикой: способность генерировать надежный поток доходов.

В последнем квартале Apple сообщила о чистой прибыли в размере 20 млрд долларов США, в результате чего общая сумма за 12 месяцев достигла почти 100 млрд долларов США. По состоянию на конец сентября 2022 года компания располагала более 48 млрд долларов США в виде денежных средств и их эквивалентов, а также долгосрочными рыночными ценными бумагами на сумму 121 млрд долларов США.

Тем не менее инвесторам стоит по-прежнему быть осторожными в нынешних условиях неопределенных экономических перспектив, которые, вероятно, продолжат повышать волатильность в краткосрочной перспективе. Кроме того, хотя пандемия, по-видимому, в какой-то момент закончится и производство возобновится, текущие проблемы с поставками подчеркивают, насколько Apple в настоящее время зависит от Китая.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Apple, Weekly – Диапазон данных: 3 апреля 2016 г. – 29 ноября 2022 г. по состоянию на 30 ноября 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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