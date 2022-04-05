На фоне роста опасений по поводу инфляции в центре внимания оказались австралийский доллар и доллар США

Апрель 05, 2022 12:25

На этой неделе органы, определяющие денежно-кредитную политику Австралии и США, опубликуют свои обновленные прогнозы, которые, возможно, повлияют на кросс-курсы с австралийским долларом и долларом США на фоне опасений населения по поводу роста инфляции.

Как и ожидалось, Резервный банк Австралии (РБА) решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,1%, отложив ее повышение, даже несмотря на рост инфляционного давления в Австралии. Трейдеры обратили внимание на то, что центральный банк отказался от своей «терпеливой» риторики, что говорит о повышении процентных ставок в будущем.

Органы, определяющие фискальную и денежно-кредитную политику в 13-й по величине экономике мира, считают, что инфляция достигнет уровня 4,5% в этом году, но слишком быстрое повышение процентных ставок, вероятно, укрепит австралийский доллар в среднесрочной перспективе, подорвав при этом конкурентоспособность экспортируемого сырья в страны важных торговых партнеров в Азии.

В среду FOMC опубликует протокол мартовского заседания. Инвесторы ждут более подробной информации о прогнозе центрального банка и будут искать подсказки относительно следующего повышения процентной ставки, которое, как прогнозируется, составит 0,5 процента.

Сегодня будет опубликован отчет от ISM Services по индексу PMI в США за март, который, возможно, окажет влияние на доллар США. Индекс деловой активности в сфере услуг превысил уровень 50 в феврале, что говорит о более радужных перспективах. Учитывая позитивную ситуацию на рынке труда, трейдеры могут обоснованно ожидать большего. Любые неожиданности могут ослабить доллар США ввиду инфляционного давления.

Цены на сырую нефть

Геополитические события поддерживают высокие цены на сырую нефть, поскольку риски, связанные с поставками нефти, затмевают позитивные аспекты восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Конфликт на Украине по-прежнему влияет на настроения рынков, поскольку инвесторы надеются на перемирие и пристально следят за новостями о нехватке сырой нефти из России.

Акции в заголовках новостей

Цена на акции Twitter выросла на фоне позитивных настроений в начале торговой недели после того, как Илон Маск сообщил о приобретении 9,2% акций компании стоимостью около 3 млрд долларов.

Еще одна компания, связанная с Илоном Маском – Tesla – опубликовала отличные результаты по продажам автомобилей за первый квартал. Эта новость поспособствовала укреплению цены акций Tesla в то время, когда экономика США начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19.

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