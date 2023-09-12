Аналитики рынка сосредоточены на отчете по инфляции в США

Сентябрь 12, 2023 15:04

Отчет по ИПЦ за август в США является одной из самых важных публикаций финансовых данных на этой неделе. Пока экономисты спорят о том, будет ли Федеральная резервная система ужесточать свою денежно-кредитную политику или приостановит повышение ставок, ожидается, что данные в отчете сыграют важную роль в будущих решениях ФРС.

Отчет по индексу потребительских цен США за август

В среду наступит важный момент для экономики США, поскольку Бюро статистики труда (BLS) опубликует отчет по инфляции за август. Экономисты предполагают, что общая инфляция выросла на 3,6% в годовом исчислении и на 0,6% в месячном исчислении.

Заседание ФРС по денежно-кредитной политике запланировано на 19-20 сентября, поэтому ожидается, что предстоящие данные по инфляции дадут представление по вопросу ужесточения политики центрального банка США.

IPO ARM привлекает много внимания

Аналитики рынка сосредоточили свое внимание на IPO компании ARM, запланированном на 13 сентября. Некоторые из них предполагают, что IPO ARM может стать крупнейшим в истории рынка США, поскольку компания является одним из крупнейших производителей полупроводников. Согласно отчету CNBC, ARM недавно выпустила новые микросхемы, специально предназначенные для работы с искусственным интеллектом и машинного обучения. Однако некоторые аналитики предполагают, что «Arm вряд ли увидит прибыль от ИИ в течение как минимум трех-пяти лет».

Отчет о ВВП Великобритании

Ожидается, что в среду утром Национальная статистическая служба (ONS) опубликует данные по ВВП Великобритании за июль. Согласно прогнозам, в июле экономика Великобритании, вероятно, вырастет на 0,4% в годовом исчислении.

Ранее сегодня ONS сообщила, что уровень безработицы в стране вырос на 4,3% за три месяца (май-июль). В том же отчете сказано, что средняя заработная плата, включая премии, за этот период вырос на 8,5%. Зарплаты без учета премий выросли на 7,8%, что является самым высоким темпом роста с 2001 года.

Член правления Банка Англии: «Лучше лишний раз повысить ставку, чем не менять их»

Член правления Банка Англии Кэтрин Манн заявила, что недооценка устойчивости инфляции может привести к ее чрезмерному росту. В своем выступлении она отметила: «Приостановка или удержание учетной ставки на более низком уровне в течение более длительного времени может обернуться тем, что инфляция укоренится еще сильнее, что после потребует еще большего ужесточения. Поэтому я предпочла бы лишний раз повысить ставку. Но если я ошибаюсь, и инфляция замедлится быстрее, а спад активности окажется более существенным, я без колебаний понижу ставку».

Манн также предположила, что подход «инфляция в 3% – достаточно близко к целевому уровню» может быть интерпретирован рынками неверно.

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