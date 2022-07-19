Главные финансовые новости: Сплит акций Alphabet и GameStop

Июль 19, 2022 13:15

Главные финансовые новости сегодняшнего дня: сплит акций Alphabet (материнской компании Google) в пропорции 20:1 наконец произошел. Цена на акции GOOG и GOOGL уменьшилась примерно с 2300 долларов США в конце прошлой недели до уровня около 108 долларов США на момент написания статьи. Теперь эти «голубые фишки» стали доступнее для большего числа инвесторов.

Еще одна компания, появившаяся в заголовках финансовых новостей, – розничный продавец видеоигр GameStop, который 19 июля планирует провести дробление акций в соотношении 4:1. Текущая цена одной акции компании составляет около 145 долларов США. Сплит акций GameStop вступит в силу после закрытия рынка 21 июля.

Поскольку сейчас на фондовых рынках царят медвежьи настроения, снижение стоимости акций кажется хорошей идеей, особенно с учетом возрастающей вероятности рецессии в США и ЕС. Дробление акций не меняет рыночную капитализацию компании, но увеличивает количество доступных акций, тем самым снижая цену каждой отдельной акции. По состоянию на 19 июля текущая рыночная капитализация GOOG составляет 1,48 трлн долларов США, а GameStop – 10,78 млрд долларов США.

Что касается других новостей, сегодня были опубликованы данные МОТ по уровню безработицы за май. Как и ожидалось, бенчмарк остался без изменений, на уровне предыдущего результата в 3,8%.

ЕЦБ опубликует «Обследования условий банковского кредитования», непосредственно перед решением центрального банка по процентной ставке в четверг. Это произойдет в непростое для экономики еврозоны время. Политика в отношении процентных ставок в Европе становятся все более агрессивной на фоне слабых перспектив роста, который сдерживается конфликтом в Украине и неопределенностью в отношении ситуации с COVID-19.

В среду, 20 июля, Народный банк Китая (НБК) опубликует свое последнее решение по процентной ставке. НБК придерживался мягкой политики даже на фоне вспышек COVID-19, которые негативно повлияли на производительность в секторе промышленности. Любые изменения процентной ставки, вероятно, окажут влияние на валютные пары с CNY.

Завтра Банк Канады опубликует последние данные по инфляции за июнь. Ожидается, что индекс потребительских цен за июнь вырос с 6,1% до 6,7%. Учитывая текущую чувствительность торговых рынков к инфляции, любые неожиданности могут вызвать колебания цен валютных пар с CAD.

Наконец, Банк Японии объявит о своем решении по процентной ставке в четверг. Прогнозируется, что центральный банк оставит процентную ставку на текущем уровне -0,1%, поэтому любые неожиданности, скорее всего, повысят волатильность валютных пар с JPY.

Полезная информация

Что такое сплит акций? Чтобы понять, что такое сплит или дробление акций, представьте, что владеете одной акцией компании стоимостью 1000 долларов США. Акционеры компании решают разделить акции в пропорции 2:1, чтобы повысить ликвидность, сделав покупку и продажу акций проще. Теперь у вас есть две акции по 500 долларов США каждая. Дробление акций обычно происходит, когда цена акций поднимается слишком высоко, снижая ликвидность на более широких рынках. Сплит не меняют рыночную капитализацию(общую стоимость компании).

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