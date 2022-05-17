Мировые акции растут, но проблемы с COVID в Китае негативно влияют на настроения рынка

Май 17, 2022 12:54

В начале торговой недели мировые акции выросли на фоне покупок на бирже, однако опасения по поводу политики Китая в отношении COVID-19 повлияли на настроения рынка.

Введение карантина в стране привели к снижению розничной и промышленной активности до самых низких уровней за последние два года, в результате чего правительство было вынуждено ввести дополнительные фискальные и монетарные стимулы для развития экономики. В апреле годовой объем розничных продаж упал на 11,1%, а промышленное производство – на 2,9% в годовом исчислении.

Спад роста экономики Китая в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на экономике его торговых партнеров. США, ЕС и Великобритания ведут активную торговлю с Китаем и на данный момент борются с высокой инфляцией и растущими процентными ставками, а ситуация с COVID в Китае представляет собой дополнительную проблему.

Ритейлеры предметов роскоши в ЕС также могут столкнуться с трудностями, поскольку Китай является одновременно крупным центром производства и продаж дорогих товаров, таких как сумки, косметика, одежда и обувь. Введенный карантин также может затронуть автопроизводителей, таких как Tesla и Toyota.

Отчеты о доходах на сегодня

Сегодня одни из крупнейших компаний по рыночной капитализации, в том числе Home Depot (HD) и Walmart (WMT), опубликуют отчеты о доходах за первый квартал.

Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию Home Depot составит 3,66 доллара США, при этом цена акций компании может измениться в зависимости от того, удовлетворят ли результаты деятельности компании инвесторов. Прибыль на акцию Walmart оценивается в 1,46 доллара США. Обе компании столкнулись с препятствиями в виде инфляции, и сегодняшние отчеты должны пролить свет на экономическую ситуацию в США.

Новости о торговле сырьевыми товарами

Сырая нефть является главной темой сегодняшних новостей о торговле сырьевыми товарами. В течение 24 часов цена на нефть выросла на 10 долларов США, поскольку геополитические события в Украине привели к росту напряженность на нефтяных рынках. Вдобавок ко всему, ОПЕК недавно заявила о своем намерении ограничить поставки, т.к. прогнозы указали на сокращение роста мировой экономики и спроса на нефть. ОПЕК прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,5% по сравнению с 3,9% ранее, при этом рост спроса на нефть в 2022 году составит 3,36 млн баррелей в сутки.

Новости торговли валютой

Великобритания опубликовала квартальные результаты по уровню безработицы за март. Согласно консенсусу рынка, на фоне высокой инфляции и относительно низкого роста экономики уровень безработицы должен был составить 3,8% в годовом исчислении. Опасения начала рецессии до сих пор присутствуют, поэтому любая неожиданность может повлиять на кросс-курсы с GBP. Фактический результат составил 3,7%.

Евро оказался в центре всеобщего внимания после публикации результатов ВВП Еврозоны за первый квартал сегодня утром. Ожидается, что он составит 5% в годовом исчислении и 0,2% в квартальном исчислении. Смогли ли трейдеры оценить последствия конфликта в Украине и инфляционных встречных ветров в полной мере? Скоро мы об этом узнаем.

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