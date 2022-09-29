Торговые новости для начинающих: Пять терминов, которые необходимо знать

Сентябрь 29, 2022 16:49

В этой статье вы узнаете о пяти терминах, которые часто используются в торговых новостях:

Активы

Волатильность

Бычий

Медвежий

Ралли

В контексте рыночных новостей определенные слова могут действовать как катализаторы: они несут в себе целые истории и значения, которые зачастую вызывают движения на рынках.

Вы неоднократно встречали эти слова в финансовых новостях: они посылают трейдерам и инвесторам сигналы о рыночных условиях. Иногда эти сигналы достаточно сильны, чтобы изменить настроения рынка.

Активы

Слово «активы» — популярное слово в финансовых новостях; оно появляется в статьях независимо от того, растет рынок или падает. Когда рыночные условия нормальные, а инвесторы чувствуют уверенность, высокорискованные активы, такие как акции, валюта и недвижимость, приобретают популярность, поскольку их потенциальная доходность выше, чем у традиционных активов без риска, таких как облигации с фиксированным доходом. Как видите, высокорискованные активы и активы без риска — это общие термины, охватывающие ряд отдельных инструментов.

Существует множество различных активов, а некоторые из них могут даже выступать в качестве базовых активов других финансовых инструментов. Когда актив, торгуемый на публичной бирже, становится базовым, он становится частью контракта. Самым известным и распространенным инструментом Форекс является контракт на разницу (CFD). В качестве базового актива CFD могут выступать валютные пары, и по мере того, как инвестиции в акции становятся все более доступными для торговли через онлайн-брокеров, таких как Admirals, также торгуются CFD на акции.

Когда актив лежит в основе CFD, трейдер или инвестор не владеет самим активом. Вместо этого положительная или отрицательная доходность генерируется за счет разницы между ценой открытия и закрытия за определенный период времени.

Волатильность

Волатильность — еще одно слово, на которое следует обращать внимание в новостях. Им описываются необычно резкие скачки или падения цены актива, сектора рынка или всей фондовой биржи. Волатильность обычно говорит о росте рисков на рынке, и торговля в таких условиях требует хорошего уровня знаний. Когда в рыночных новостях начинает появляться слово «волатильность», самое время оценить свою стратегию и перепроверить, как хорошо осуществляется управление рисками.

Бычий

Если бы вам платили доллар каждый раз, когда слово «бычий» используется в финансовой статье, вам вообще не нужно было бы торговать и инвестировать, потому что это слово встречается ежедневно, когда экономика находится на подъеме. Бычий тренд указывает на то, что цена актива растет, а рынки испытывают уверенность. Этот термин часто используется на товарных и валютных рынках, а также для описания оптимизма на фондовых рынках.

Медвежий

Бычий тренд может быстро стать медвежьим, другими словами, это ситуация, когда цена актива, сектора или рынка быстро падает, поскольку трейдеры и инвесторы распродают более рискованные активы. Это может произойти во время экономического спада или в результате негативных настроений из-за геополитических факторов.

Ралли

Каждый спад достигает своего минимума, и рынок разворачивается. Когда рынок резко разворачивается вверх и рыночные настроения поддерживают восходящий тренд, такая ситуация называется ралли. Ралли указывает на то, что инвесторы и трейдеры возродили свой покупательский интерес и восстановили свою уверенность после спада.

На этом мы завершаем наш обзор часто используемых терминов в торговых новостях. Имейте в виду, что новости часто оказывают влияние на рынки, поэтому важно оставаться в курсе последних событий в финансовых СМИ и совершать сделки, учитывая текущую ситуацию.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.