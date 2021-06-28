Еженедельный обзор рынка: в центре внимания ОПЕК+ и отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сельского хозяйства

Июнь 28, 2021 16:30

На прошлой неделе внимание было сосредоточено на заседании Банка Англии в четверг и его решении по процентной ставке.

Банк Англии опроверг слухи о том, что процентные ставки в Великобритании будут повышены уже в следующем году. Осторожный подход Банка спровоцировал двухдневный нисходящий тренд пары GBPUSD, хотя в понедельник утром ей удалось восстановить восходящий импульс и преодолеть ценовой уровень 1,3900.

На этой неделе наше внимание переключается на страну, расположенную на другой стороне Атлантического океана, и публикацию ежемесячного отчета по изменениям в занятости вне сельскохозяйственного сектора США.

Еженедельный календарь Форекс

Источник: Календарь Форекс, предоставленный Admirals.



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ОПЕК + обсудит поставки в августе

Прежде чем рассматривать опубликованные в пятницу обновленные данные по занятости в США, мы сосредоточимся на сырой нефти и встрече ОПЕК + в четверг.

Эта встреча пройдет на фоне ожидаемого продолжения переговоров между США и Ираном относительно возобновления ядерной сделки, успешный исход которых означал бы ослабление санкций США против члена ОПЕК.

Цены на нефть увеличивались на протяжении пяти недель подряд, так как спрос на топливо растет из-за быстрых темпов восстановления экономики и увеличения числа поездок в северном полушарии.

С мая ОПЕК + добывает 2,1 миллиона баррелей нефти в сутки и продолжит добычу данными объемами до конца июля, чтобы возместить резкое сокращение поставок в прошлом году. На заседании в четверг будут обсуждаться поставки нефти в августе, и некоторые аналитики ожидают увеличения объемов до 500 000 баррелей в сутки, чтобы удовлетворять растущий спрос.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent Crude Oil, Daily – Диапазон данных: c 30 апреля 2020 г. по 28 июня 2021 г. по состоянию на 28 июня 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: -23.01%

2019: +27.37%

2018: -21.36%

2017: +19.70%

2016: +47.20%

Цены на нефть упали рано утром в понедельник, но быстро восстановились и продолжили торговаться выше уровня 50-дневной скользящей средней.

Несмотря на растущий спрос на нефть, инвесторы опасаются распространения штамма вируса COVID-19 «Дельта». Количество инфицированных резко растет в таких странах, как Австралия, которая снова объявила локдаун в некоторых частях страны, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса.

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Радар трейдера – Отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сельского хозяйства

На прошлой неделе в пятницу Федеральная резервная система опубликовала индекс цен расходов на личное потребление в США – ее любимый индикатор инфляции.

Рост на 0,5% оказался меньше ожидаемых 0,6%, что уменьшило тревогу того, что инфляция вышла из-под контроля. Тем не менее, рост индекса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,4% – самый высокий уровень с 1992 года – в связи с чем сомнения на рынках относительно того, что ФРС, возможно, будет вынуждена увеличить процентные ставки раньше, чем ожидается, никуда не исчезли.

В пятницу Эрик Розенгрен, председатель Федерального резервного банка Бостона, заявил, что, возможно, условия ФРС для повышения процентной ставки будут выполнены к концу 2022 года.

Далее он пояснил, что условиями повышения ставок является ситуация, когда «У нас стабильный уровень инфляции ... и полная занятость».

Подобные комментарии придают еще большую значимость пятничным данным отчета NFP, которые, как ожидается, подтвердят увеличение на 675 000 рабочих мест. Однако за последние пару месяцев данные о заработной плате не оправдали ожиданий рынка.

Обновленные данные дадут дополнительное представление о том, сколько времени потребуется рынку труда, чтобы полностью оправиться от последствий пандемии COVID-19. Еще один месяц разочаровывающих результатов, вероятно, снова приведет к падению доллара США.

Независимо от цифр в отчете, мы точно может ожидать значительного увеличения волатильности валютных пар, в состав которых входит доллар США, во время публикации данных отчета Nonfarm Payrolls в пятницу.

Источник: Admirals MetaTrader 5, US Dollar Index, Daily – Диапазон данных: c 1 мая 2020 г. по 28 июня 2021 г. по состоянию на 28 июня 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: -6.76%

2019: +0.36%

2018: +4.19%

2017: -9.75%

2016: +3.65%

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