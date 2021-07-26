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Еженедельный обзор рынка: в центре внимания Федеральный комитет открытого рынка (FOMC), индекс CPI и доходы компаний FAANG

Июль 26, 2021 15:45

Еженедельный обзор рынка: в центре внимания Федеральный комитет открытого рынка (FOMC), индекс CPI и доходы компаний FAANG

На этой неделе участники рынка обратят свои взоры на пресс-конференцию FOMC США в среду. Трейдеры постараются узнать о планах ФРС по сокращению программы выкупа активов после резкого изменения политики в прошлом месяце, которое привело к росту доллара США. 

За данными индекса инфляции (CPI) также будут внимательно следить на этой неделе в Австралии и Канаде. Инфляция – один из ключевых показателей, используемых центральными банками для определения того, когда стоит снижать или повышать процентные ставки.   

Сезон отчетов в США оказывал положительное влияние на индексы фондового рынка США. По мере начала сезона отчетов в Европе, трейдеры будут фокусироваться на индексах европейских фондовых рынков, которые в последние месяцы не демонстрировали резких изменений. 

Еженедельный календарь Форекс

 
  
Источник: Календарь Форекс, торговая платформа MetaTrader 5, предоставляемая Admirals.      
   
Хотите быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок? Специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге!   

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Радар трейдера – пресс-конференция FOMC  

В 19.00 по BST в среду, 28 июля, члены Федеральной резервной системы США опубликуют заявление FOMC. После этого в 19.30 по BST состоится пресс-конференция во главе с председателем ФРС Джеромом Пауэллом.  

ФРС уже объявила об изменении политики: начало сокращения программы выкупа активов произойдет быстрее, чем заявлялось ранее. Трейдеры постараются узнать более подробную информацию о том, когда начнется сокращение и каким оно будет. 

Однако это непростая ситуация, поскольку с тех пор, как ФРС объявила о своем плане начать сокращение, штамм «Дельта» стал распространяться в Соединенных Штатах. В настоящее время именно этот штамм занял доминирующую позицию в США, как и в большинстве стран мира. 
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, USDX, Monthly – Диапазон данных: c 1 апреля 2005 г. по 25 июля 2021 г. по состоянию на 25 июля 2021 г. в 07:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Месячный график цен Индекса доллара США выше показывает четкую модель долгосрочной консолидации между двумя черными горизонтальными линиями. В начале года цена оттолкнулась от нижней границы модели консолидации, что привело к росту доллара США. 

Однако нижеприведенный недельный график показывает, что сейчас цена борется с техническим уровнем сопротивлением в районе около 93 долларов( максимумы марта). 
 

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDX, Weekly – Диапазон данных: c 12 ноября 2017 г. по 25 июля 2021 г. по состоянию на 25 июля 2021 г. в 07:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Возможно, именно в этой области покупательский импульс начнет ослабевать. Однако прорыв этого ценового уровня может привести к тому, что доллар США попытается вернуться к верхней границе долгосрочного месячного диапазона, показанного на первом графике. 

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Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы      

В то время как управляющие фондами сетовали на рост цен индексов фондового рынка США, покупки на падении со стороны розничных трейдеров сохранили общий тренд. Фондовые индексы Nasdaq 100 и S&P 500 выросли до рекордных максимумов на прошлой неделе, но стоит дождаться пресс-конференции FOMC  – вероятно, настроения изменятся.   
Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 29 октября 2020 г. по 25 июля 2021 г. по состоянию на 25июля 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.    
  
Результаты S&P 500 за последние пять лет:       

  • 2020 = +16.17% 
  • 2019 = +29.09% 
  • 2018 = -5.96% 
  • 2017 = +19.08% 
  • 2016 = +8.80 

Дневной график индекса S&P 500, показанный выше, демонстрирует долгосрочный бычий тренд, начавшийся в октябре 2020 года. Поскольку все скользящие средние по-прежнему указывают вверх, это явное свидетельство того, что тренд все еще восходящий, а покупатели активны. 

Прибыль в США оказалась значительной, что положительно повлияло на настроения рынка. По мере того, как становится известна информация по доходам в Европе, стоит следить за следующими американскими и европейскими компаниями, которые должны предоставить отчеты на этой неделе: 

  • Понедельник– Louis Vuitton, eBay, Visa, AMD 
  • Вторник– Boeing, Starbucks, Microsoft 
  • Среда– L’Oreal, Barclays, Ford, Facebook, Apple, Google, Amazon 
  • Четверг– Shell, Airbus, Lloyds Banking 
  • Пятница– AF-KLM, Exxon Mobil, Procter & Gamble 

 

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova