ФРС, ЕЦБ и Банк Англии объявят свои решения по процентным ставкам

Январь 30, 2023 10:26

Решения по процентным ставкам Федеральной резервной системы США (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии станут главными новостями на этой неделе. Все три, вероятно, повысят стоимость кредитов, поскольку их политика по ужесточению денежно-кредитной политики направлена на ослабление инфляционного давления. Хотя большинство экономистов не ждут никаких сюрпризов, повышение процентных ставок может вызвать волатильность рынка и повлиять на обменные курсы доллара США, евро и британского фунта.

Другие финансовые данные, которые станут известны на этой неделе, включают индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Национального бюро статистики (декабрь 2022 г.), отчет по розничным продажам в Германии (декабрь 2022 г.) и индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от ISM (январь 2023 г.).

ФРС, вероятно, повысит процентную ставку на 0,25%

В среду, 1 февраля, Федеральная резервная система США (ФРС) объявит о своем решении по процентным ставкам. Некоторые экономисты прогнозируют, что ФРС повысит стоимость кредитов на 0,25%, в результате чего целевой диапазон составит от 4,5% до 4,75%. В декабре 2022 года Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) повысил базовую процентную ставку на 0,5% после четырех последовательных повышений на 0,75%.

Аналитики рынка предполагают, что ФРС продолжит небольшое повышение ставок в следующие месяцы, поскольку, согласно последним отчетам, инфляция, похоже, замедляется. Они отмечают, что такая стратегия может помочь сбалансировать риск снижения инфляции, не влияя на уровень безработицы в стране.

Комментируя экономику США, аналитики Commerzbank сказали: «экономика США выросла на 2,9% в последнем квартале 2022 года. Тем не менее это, скорее всего, были последние хорошие показатели за квартал на какое-то время, особенно учитывая, что детали этих показателей уже не такие обнадеживающие. Мы по-прежнему считаем, что экономика скатится в рецессию из-за масштабного повышения ставок ФРС».

Повысит ли Банк Англии ставки в 10-й раз подряд?

В четверг, 2 февраля, наступит очередь Банка Англии объявить о своем решении по процентным ставкам. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC), вероятно, повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов до 4%. Экономисты отмечают, это будет 10-е подряд повышение ставок Банком Англии.

Экономика страны страдает от рекордно высокой инфляции, которая давит на бюджеты домохозяйств и бизнеса. Однако на прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что инфляция могла продолжить снижаться после падений в ноябре и декабре.

В отчете банка ING говорится: «несколько уникальное сочетание структурной нехватки рабочих в Великобритании и, следовательно, потенциала для стабильно роста заработной платы, а также влияние на страну энергетического кризиса в Европе предполагает, что Банк Англии будет медленнее снижать ставки, чем в США».

ЕЦБ может снова поднять стоимость кредитов

Ожидается, что ЕЦБ последует за Банком Англии и повысит процентные ставки 2 февраля. Опрос Reuters показал, что экономисты прогнозируют повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях и возможный пик размера ставки в 3,25% с текущего уровня в 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе подтвердила, что инфляция в евроблоке остается слишком высокой. Лагард отметила: «мы ясно дали понять, что ЕЦБ по-прежнему должен будет регулярно повышать процентные ставки, чтобы достичь уровней, достаточных для сдерживания инфляции, и оставаться на этих уровнях столько, сколько необходимо».

Член управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Ирландии Габриэль Махлуф отметил: «нам необходимо продолжить повышать ставку на нашем следующем заседании — предприняв шаг, аналогичный нашему решению в декабре, — а также на нашем мартовском заседании, при этом наши будущие решения должны основываться на актуальных данных, учитывая текущую неопределенность». Член правления ЕЦБ Фабио Панетта заявил журналистам Handelsblatt, что ЕЦБ не следует заранее брать на себя обязательства по принятию каких-либо конкретных политических мер позднее февраля.

Отчет NFP в США

В пятницу, 3 февраля, инвесторы и трейдеры будут внимательно изучать январский отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сельского хозяйства, который будет опубликован Бюро трудовой статистики. В целом, высокие показатели считаются положительными для доллара США, в то время как низкие — могут ослабить валюту.

Экономисты предполагают, что в январе в экономике США было создано 175 000 новых рабочих мест по сравнению с 223 000 в декабре. Ожидается, что уровень безработицы в США вырастет до 3,6%. Декабрьский показатель NFP превзошел ожидания аналитиков, показав, что рынок труда остается сильным, несмотря на политику ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

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