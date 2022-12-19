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  4. Центральные банки умеренно повыcили процентные ставки. Перспективы замедления роста мировой экономики

Центральные банки умеренно повыcили процентные ставки. Перспективы замедления роста мировой экономики

Декабрь 19, 2022 09:38

Снижение инфляции и относительно умеренное повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка (ЕЦБ) переключили внимание рынка с высоких цен на возможность замедления роста мировой экономики.

Данные по промышленному производству Китая за ноябрь указывают на спад. Объем промышленного производства в годовом исчислении упал с 5% в ноябре 2021 года до 2,2% в ноябре этого года. Осторожность Китая в отношении COVID-19 сдерживала работу промышленных центров большую часть года, и только недавно страна начала отказываться от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Учитывая, что для борьбы с распространением COVID-19 в основном использовалось введение карантина, изменение политики привело к всплеску новых случаев заболевания COVID. Это сказывается на экономической активности, и подобная картина наблюдалось в других странах, которые сделали то же самое ранее в этом году.

Принимая во внимание, что европейские и американские ритейлеры предметов роскоши продают свою продукцию 1,4 миллиардам потребителей в Китае, важно отметить, что розничные продажи азиатского гиганта снизились с -0,5% в ноябре прошлого года до -5,9% за аналогичный период этого года. Учитывая, что розничные продажи ожидались на уровне -3,7%, подобное снижение, вероятно, повлияет на чистую прибыль сектора розничной торговли предметами роскоши, которому придется ждать, пока спрос в Китае не восстановится.

Информация о влиянии низких розничных продаж в Китае, вероятно, отразится на индексах менеджеров по закупкам (PMI) во Франции, Великобритании, Италии и Германии, которые занимаются производством различных предметов роскоши (одежда, аксессуары и автомобили). Французский индекс S&P Global Flash Manufacturing PMI за декабрь находится на уровне 48,9 — показатель ниже 50, указывает на сокращение экономики. Точно так же индекс деловой активности в Германии за декабрь составил 47,4.

Принимая во внимание все обстоятельства, постепенное возвращение Китая к нормальной жизни считается положительным моментом, и в среднесрочной перспективе мы, вероятно, увидим увеличение темпов роста.

Новости рынка в предрождественскую неделю

Индекс делового климата Германии Ifo за декабрь будет опубликован в понедельник; он является ключевым индикатором, за которым стоит следить, поскольку последние данные оказались достаточно оптимистичными и достигли 3-месячного максимума в 86,3 за ноябрь. Если с ноября по декабрь данный индекс значительно ухудшился, это станет предупредительным сигналом о проблемах в экспорте и поставках. Менее половины опрошенных компаний хотят повышать цены в течение следующих трех месяцев, что указывает на снижение по сравнению с предыдущими отчетами в четвертом квартале. Согласно прогнозам, в декабре индекс Ifo составит 87,4.

Что касается других торговых новостей, то во вторник Резервный банк Австралии опубликует протокол заседания, в котором будет представлена дополнительная информация о взглядах центрального банка относительно процентной ставки. Одним из основных экспортных рынков Австралии является Япония, где политика в отношении процентных ставок значительно отличается, что, вероятно, повлияет на торговый баланс и обменный курс.

«На мой взгляд, беспокойство по поводу спиральной инфляции в Японии не оправдано», — выступление Накамуры Тойоаки, члена Совета по политике Банка Японии, 7 декабря 2022 г.

Банк Японии ориентируется на долгосрочные инфляционные ожидания и считает, что цены в сфере услуг меняются медленнее, чем на импортные товары и товары местного производства. Ожидается, что центральный банк сохранит сверхнизкие процентные ставки на уровне -0,1%. Если решение Банка Японии окажется неожиданным, это может повлиять на валютные кросс-курсы с иеной.

Еще одно решение важного центрального банка станет известно в среду, когда будет опубликована информация по уровню инфляции в Канаде за ноябрь. Согласно рыночному консенсусу, рост цен в ноябре составил 6,8% по сравнению с 6,95% в октябре. Если инфляция неожиданно вырастет, Банк Канады может занять более жесткую позицию в январе. Точно так же, если инфляция снизится, центральный банк может последовать более мягкому подходу Федеральной резервной системы, ЕЦБ и Банка Англии.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova