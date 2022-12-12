Присоединение Хорватии к еврозоне – новые горизонты для евро

Декабрь 12, 2022 11:11

Евро получил столь необходимую поддержку после новостей о включении Хорватии в еврозону, что означает присоединение 4 миллионов человек, которые будут использовать евро для покупки и продажи товаров и услуг. После почти года «игры второй скрипки» по отношению к доллару США, евро также может получить дополнительную поддержку от более ястребиной позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ) в отношении денежно-кредитной политики.

Хорватия является 20-м государством-членом еврозоны, а ее валовой внутренний продукт (ВВП) за сентябрь составил 5,2% в годовом исчислении. Экономический рост в стране будет способствовать повышению стоимости еврозоны и, следовательно, стоимости единой валюты.

Хотя многие критикуют валютную систему евро, факты говорят сами за себя: это половина самых торгуемых валютных пар в мире, а доллар США — другая половина. Могут ли новые члены еврозоны добавить то, что отнял брексит? Хотя Великобритания никогда не была частью еврозоны и предпочла сохранить фунт стерлингов, евро пользовался спросом в Великобритании, поскольку не существовало торговых тарифов или других бюрократических проволочек, ограничивающих деловые отношения между блоками. Сильный спрос на валюту поддерживает ее стоимость даже во времена нестабильности в экономике страны.

Как и ЕС, Великобритания все еще ощущает последствия брексита, и в понедельник будет опубликовано много данных, которые дадут нам представление о состоянии шестой по величине экономики мира.

ВВП Великобритании за октябрь

Поскольку экономика Великобритании находится на грани рецессии, публикация каждого бенчмарка может иметь важное значение.

Есть несколько вариантов для определения темпов роста Великобритании и его возможных изменений в короткой перспективе. Ожидается, что в месячном исчислении ВВП вырастет на 0,4% в октябре по сравнению с -0,6% в сентябре. Рост в годовом исчислении за октябрь ожидается на уровне 1,6% по сравнению с 1,3% ранее.

Если взглянуть на производительность под другим углом, согласно прогнозам, объем строительного производства Великобритании в годовом исчислении в октябре вырастет на 6,8% по сравнению с 5,7% ранее. Однако прогнозы относительно производственного сектора не столь оптимистичны: в октябре прогнозируется снижение на -5,0% по сравнению с -5,8% ранее.

В секторе импорта и экспорта сальдо торговли товарами за октябрь прогнозируется на уровне -14,1 млрд фунтов стерлингов по сравнению с -15,656 млрд фунтов стерлингов месяцем ранее. Дефицит торгового баланса товаров, произведенных за пределами ЕС, в октябре ожидается на уровне -7,9 млрд по сравнению с -8,551 млрд в сентябре, что означает, что импорт товаров в Великобританию превышает ее экспорт на рынках ЕС и за пределами ЕС.

В целом торговый баланс между Великобританией и другими мировыми рынками товаров и услуг, как ожидается, составит -2,3 млрд фунтов стерлингов в октябре по сравнению с -3,1 млрд фунтов стерлингов в сентябре.

Дефицит торгового баланса может возникнуть, когда стоимость импорта страны превышает стоимость ее экспорта из-за инфляции импорта энергоносителей или когда потребители предпочитают приобретать товары и услуги в другой стране, часто по более низким ценам или из-за выгодного обменного курса.

Глядя на приведенные выше ожидания, краткосрочные перспективы экономики Великобритании выглядят неоднозначно. Хотя экономика снова и снова доказывала свою устойчивость, в настоящее время она сталкивается с внутренними и глобальными препятствиями и серьезными проблемами, связанными с выстраиванием торговых соглашений с нуля.

Великобритания — не единственный блок, испытывающий торговый дефицит. В Европейском союзе большую часть года торговый баланс также был отрицательным, в основном из-за высоких издержек, связанных с импортом топлива во время войны в Украине. Решение ЕЦБ по процентной ставке будет принято 15 декабря, и это важное финансовое событие, за которым стоит следить, особенно учитывая инфляционное давление в ЕС.

Ожидается, что центральный банк Европы повысит ориентир по ключевой процентной ставке с 2% до 2,5%, присоединившись к другим центральным банкам в ужесточении денежно-кредитной политики. Что это означает для евро в последний торговый и инвестиционный месяц года? Валюта может получить сильную поддержку по отношению к доллару США из-за сокращающихся расхождений между денежно-кредитной политикой США и ЕС. Если ЕЦБ сможет найти баланс между жесткой и слишком жесткой политикой, учитывая что процентные ставки в ЕС растут, активы, деноминированные в евро, могут начать восстанавливаться и возвращать свою привлекательность.

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