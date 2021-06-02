Куда доллар США двинется дальше?

Июнь 01, 2021 09:15

На прошлой неделе выросла волатильность доллара США, так как в начале недели он упал до новых квартальных минимумов, а затем начал расти и закончил неделю повышением стоимости. Экономические данные имели важное значение и подталкивали трейдеров к выбору более рискованных инструментов.

USD

Экономические показатели США оказались положительными. Индекс потребительской уверенности в мае составил 117,2 пункта, что немного ниже уровня прошлого месяца, но, тем не менее, индекс почти вернулся к уровню до начала пандемии. Индекс личных расходов потребителей вырос на 3,6% в годовом выражении, что является самым высоким уровнем за более чем десятилетие. За этим индексом внимательно следит Федеральная резервная система США, поэтому высокие показатели, вероятно, вызовут еще больше споров о возможном сокращении программы стимулирующих мер, чтобы избежать перегрева экономики. Продажи новых домов стабильно остаются на уровне последних шести месяцев и составляют 863 тыс. в год. Количество новых новых заявок на пособие по безработице снизилось с 0,44 миллиона до 0,41 миллиона в неделю.

Глобальное распространение коронавируса продолжало замедляться, и среднее еженедельное количество новых случаев снизилось с 613 000 до 509 000 в день. В Индии количество случаев заболевания снизилось с 273 000 до 195 000 в день. Ситуация в США сохранила положительную динамику, и среднее значение за неделю упало с 27 000 до 21 000 в день. Количество вакцинированных человек в стране выросло с 282 млн до 294 млн, т.е. на 12 миллионов больше. В целом количество людей, получивших как минимум одну дозу вакцины в США, выросло с 48,6% до 50,3% населения, увеличившись на 1,7% за неделю. В Литве этот показатель вырос с 33,3% до 36,0%, при этом скорость вакцинации осталась высокой.

EUR

Основная валютная пара EUR/USD отражала общую волатильность рынка: она выросла до 1,226 во вторник, однако покупатели не поддержали восходящий тренд, и в пятницу пара упала до уровня 1,214. По Европе было мало экономических данных: индекс делового доверия Ifo Германии вырос до 99,2 пункта, являющегося самым высоким уровнем с апреля 2019 года, что свидетельствует об особенно позитивных настроениях в стране. Пара EUR/USD завершила неделю ростом на 0,1%.

JPY

Важнейшая азиатская пара USD/JPY во второй половине недели выросла до 109,9, максимальной отметки с начала апреля. Среди экономических данных стоит отметить уровень инфляции страны, исключающий возможность изменения в ценах на энергоносители и продукты питания. Показатель составил -0,2% за год и сохранил негативные дефляционные настроения. Уровень безработицы немного вырос до 2,8%. Пара USD/JPY завершила неделю ростом на 0,9%.

GBP

Пара GBP/USD консолидировалась в узком диапазоне между уровнями 1,41 и 1,42. Публикация важных экономических данных не планировалась. Пара GBP/USD завершила неделю повышением на + 0,3%.

Экономические события

Текущая неделя начнется с публикации объемов промышленности Южной Кореи и Японии, за которыми последуют фактические показатели индексов PMI в производственном секторе Китая. Также понедельник – нерабочий день в США и Великобритании. Во вторник ожидаются фактические данные по индексам PMI в производственном секторе основных экономик, а также по показателям розничной торговли и рынка труда Германии и предварительные показатели инфляции в Европе за май. В среду не ожидается никаких важных экономических данных, однако в четверг мы узнаем данные по индексу PMI в сфере услуг. В пятницу инвесторы узнают результаты рынка труда США.

Согласно данным о настроениях рынка Admiral Markets, 34% инвесторов держат длинные позиции по паре EUR/USD (на 0 процентных пунктов выше, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY 24% инвесторов имеют длинные позиции (снижение на 26 процентных пунктов). По паре GBP/USD 26% участников рынка ожидают роста (снижение на 17 процентных пунктов). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что то пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY вырастут в цене. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.

Источники: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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