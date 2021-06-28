Доллар США упал ниже уровня двухмесячных максимумов

Июнь 28, 2021 12:22

После установления 2-месячных максимумов, на прошлой неделе мировая резервная валюта снова начала падение.

USD

Экономические данные США оказались положительными. Предварительные данные индексов PMI показали рост: PMI производственного сектора вырос до 62,6 пункта, а PMI в сфере услуг скорректировался до 64,8 пункта, оставаясь при этом в зоне роста. Индекс цен на личные потребительские расходы вырос на 3,9%, отметив продолжающийся рост цен в стране. Продажи жилья на вторичном рынке составили 5,8 млн в год и немного уменьшились по сравнению с последними шестью неделями. Продажи новых домов составили 769 000. Количество новых обращений за пособием по безработице оставалось стабильным на уровне 410 000 в неделю.

Ситуация с пандемией стабилизировалась, поскольку среднемировой показатель числа новых случаев незначительно колебался с 345 000 до 368 000 в день. Много внимания уделяется штамму вируса Дельта, который распространяется среди населения быстрее. Первой от него пострадала Индия, однако сейчас штамм высокими темпами распространяется как в Великобритании, так и в России, где отмечается значительный рост числа новых случаев заражения. В Великобритании среднее еженедельное количество новых инфекций в день выросло с 2000 до 14000, а в России - с 8000 до 18000. Ситуация в США была стабильной, так как среднее еженедельное количество новых случаев снизилось с 12 600 до 12 000. Количество вакцинированных человек в США выросло с 316 млн до 322 млн, что на 6 млн меньше, чем на прошлой неделе. В целом количество людей, получивших как минимум одну дозу в США, выросло с 53,1% до 53,9% населения и увеличилось всего на 0,8% за неделю.

Euro

Основная валютная пара EUR/USD двигалась соответственно тренду доллара США, и поднялась выше уровня 1,19. Среди экономических данных по Европе были опубликованы предварительные данные индексов PMI: производственный PMI достиг 63,1 пункта и был более стабильным по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индекс PMI в сфере услуг умеренно вырос и оказался на уровне 58,0, что отражает улучшение настроений по мере того, как национальные экономики восстанавливаются. Индекс делового климата Германии Ifo подскочил до 101,8 пункта и находится на самом высоком уровне с ноября 2018 года. Пара EUR/USD завершила неделю ростом на 0,6%.

JPY

Основная азиатская пара USD/JPY выросла до 111,0. Среди экономических данных стали известны предварительные данные индексов PMI: производственный PMI составил 51,5, PMI в сфере услуг – 47,2. Пара USD/JPY завершила неделю ростом на 0,5%.

GBP

В начале недели британский фунт укрепился по отношению к доллару США до 1400 пунктов, но позже опустился ниже 1390 пунктов. Среди экономических данных были опубликованы предварительные данные индексов PMI: в производственном секторе индекс достиг 64,2 пункта, а в сфере услуг – 61,7 пункта. На заседании ЦБ не было принято никаких важных решений, а денежно-кредитная политика не изменилась. Курс GBP/USD по итогам недели вырос на 0,6%.

Экономические события

Эта неделя начнется спокойно, так как выхода важных данных на понедельник не запланировано. Вторник начнется с публикации индикаторов рынка труда и розничных продаж Японии в мае, после чего выйдут предварительные данные по инфляции в Германии за июнь, а также данные индекса потребительского доверия в США. В среду ожидается публикация индикаторов промышленного производства Японии, индикаторов рынка труда Германии и данных по предварительной инфляции в Европе. Четверг начнется с публикации данных об экспорте Южной Кореи, розничных продаж в Германии, между тем как фактические индексы PMI будут опубликованы позже. В пятницу в центре внимания окажутся данные по рынку труда США.



Согласно данным о настроениях рынка Admirals, 62% инвесторов имеют длинные позиции по паре EUR / USD (на 24 процентных пункта ниже, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY 36% инвесторов держат длинные позиции (снижение на 9 процентных пунктов). По паре GBP/USD 61% участников рынка ожидают роста (снижение на 21 процентный пункт). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что пары EUR/USD и GBP/USD упадут, а пара USD/JPY – повысится. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.





Источники: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com