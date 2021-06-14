Еженедельный обзор рынка: в центре внимания Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) США

Июнь 14, 2021 12:30

После впечатляющего роста доллара США на прошлой неделе всеобщее внимание теперь будет обращено на данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы во вторник, а также пресс-конференцию FOMC в среду. Трейдеры будут сосредоточено следить за тем, смогут ли эти данные поддержать дальнейшее ралли доллара.

Изменения курса доллара на этой неделе, вероятно, окажут влияние и на фондовые индексы США. Почти все основные фондовые индексы завершили прошлую неделю повышением, поэтому трейдеры ищут признаки, подтверждающие продолжение ралли.

Еженедельный календарь Форекс

Источник: торговая платформа MetaTrader 5, предоставленная Admirals.

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Радар трейдера – пресс-конференция FOMC

В среду, 16 июня, в 19:30 по BST трейдеры будут следить за пресс-конференцией FOMC США, чтобы узнать о следующем шаге в политике Федеральной резервной системы США. Аналитики и трейдеры прогнозировали, что из-за высокой инфляции ФРС будет вынуждена повысить процентные ставки раньше, чем они обещали. Тем не менее, ФРС твердо придерживается своего обещания.

Это одна из причин, почему большинство валютных пар с долларом США торговались в условиях жесткой консолидации в последние месяцы. Центральный банк пока держится в стороне от игр с дифференциалом процентных ставок.

Большинство участников рынка ожидают, что ФРС будет твердо придерживаться обещанных сроков, поэтому не ждут никаких изменений. Однако, если произойдет даже небольшое изменение, волатильность доллара США может начать расти, поэтому за этим стоит следить.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDX, Monthly – Диапазон данных: c 1 ноября 2005 г. по 13 июня 2021 г. по состоянию на 13 июня 2021 г. в 10:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На месячном графике индекса доллара США, показанном выше, отчетливо виден диапазон, лежащий между ~ 102,00 и ~ 88,00 долларами США (две черные горизонтальные линии).

Цена приблизилась к нижнему уровню поддержки около 89,00 долларов, но не опустилась ниже, чтобы протестировать ценовой уровень ~ 88,00 долларов. Однако любые положительные новости могут привлечь внимание быков к этим зонам.

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Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

В настоящее время инвесторы на фондовых рынках сосредоточены на торговле «восстановления». По мере восстановления экономики бизнес-активность также начала расти. Однако трудно сказать, насколько сильно бычьи настроения оказывают влияние на рынок.

Большинство фондовых индексов торгуются на уровне рекордных максимумов. Если центральные банки продолжат сохранять низкий уровень процентных ставок, это может позитивно отразиться на ралли фондового рынка.

Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 21 сентября 2020 г. по 13 июня 2021 г. по состоянию на 13 июня 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты индекса S&P 500 за последние пять лет:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

Индекс фондового рынка S&P 500 продолжает расти, как видно из дневного графика выше. Несмотря на фундаментальные факторы, импульс цены все еще силен, о чем свидетельствует правильный порядок восходящих скользящих средних.

Хотя в последнее время волатильность индекса снизилась, после пресс-конференции FOMC она должна вырасти. Покупка алгоритмов была довольно популярна в течение последних недель, но установление ценой новых рекордных максимумов может помочь сформировать еще больший импульс.

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