Доллар США упал до минимумов января

На прошлой неделе доллар продолжил нисходящий тренд. Из семи последних недель это уже пятая с таким результатом. Во время торговой сессии в пятницу мировая резервная валюта упала до самого низкого ценового уровня с января 2021 года. Это было обусловлено положительными экономическими данными и высокой склонностью инвесторов к риску.
USD
Экономические данные США сохранили положительный характер. Предварительные данные индекса деловой активности PMI показали рост: PMI в производственном секторе достиг 61,5 пункта, в сфере услуг – целых 70,1 пункта. Показатель продажи домов составлял 5,85 млн долларов в год, однако снизился в последнем квартале. Интересно, что цены на недвижимость значительно выросли во время пандемии, и, по оценкам экспертов, в первом квартале 2021 года были на 16,2% выше, чем год назад. Количество новых заявок на пособие по безработице снизилось с 0,47 до 0,44 миллиона в неделю.
Члены Федеральной резервной системы США думают над тем, чтобы начать сокращение программы стимулирующих мер. Намеки на это можно найти в протоколе недавнего заседания ФРС США. Принимая во внимание быстрое восстановление экономики, уровень потребления и рост инфляции, члены банка намекнули, что на следующих встречах, возможно, начнется обсуждение того, как изменить и сократить текущую программу, которая обходится в 120 миллиардов долларов в месяц.
Темпы распространения коронавируса продолжили замедляться: среднее число новых случаев за неделю снизилось с 714 000 до 613 000 в день. В Индии ситуация стабилизировалась: среднее количество новых случаев инфицирования снизилось до 273 000 в день. Эпидемиологическая ситуация в США продолжила улучшаться, и средний показатель за неделю упал с 35 000 до 27 000 в день. Количество вакцинированных человек в стране выросло с 268 миллионов до 282 миллионов, что на 14 миллионов больше. В целом количество людей, получивших как минимум одну дозу вакцины в США, выросло с 46,8% до 48,6% населения и увеличилось на 1,8% за неделю. В Литве этот показатель вырос с 30,8% до 33,3%, скорость вакцинации при этом остается высокой.
Euro
Основная валютная пара EUR/USD начала неделю ростом, однако позже импульс сошел на нет и пара на протяжении оставшихся торговых сессий консолидировалась в районе 1220 пунктов. Фактическая годовая инфляция в апреле составила 1,6%. Предварительные данные PMI показали рост: в производственном секторе PMI составил 62,8 пункта, а в сфере услуг вырос до 55,1 пункта. Пара EUR/USD завершила неделю ростом на 0,3%.
JPY
Основная азиатская валютная пара USD/JPY обесценилась больше остальных и закончила неделю на уровне 108,9 пункта. Промышленное производство в марте было на 3,4% выше, чем год назад, а экспорт в апреле вырос на целых 38% по сравнению с прошлым годом, когда из-за пандемии границы были закрыты. Предварительные данные индекса PMI в производственном секторе составили 52,5 пункта. Пара USD/JPY завершила неделю падением на -0,4%.
GBP
Пара GBP/USD отражала общий тренд движения мировой резервной валюты: в первой половине недели пара показывала рост, но затем консолидировалась. Среди экономических данных были опубликованы показатели рынка труда: количество безработных снизилось на 15 тысяч, а заработная плата выросла на 4,0% в годовом исчислении. В апреле инфляция составила 1,5% в годовом исчислении, в то время как розничные продажи выросли на 42,4% в годовом исчислении. Предварительный данные индекса деловой активности PMI в производственном секторе составили 66,1 пункта, демонстрируя быстрое восстановление. Пара GBP/USD по итогам недели выросла на 0,4%.
Экономические события
Текущая неделя будет достаточно спокойной. На понедельник не запланирован выход важных данных, во вторник ожидается публикация индекса делового климата Ifo в Германии и индекса потребительской уверенности в США. Не ожидается публикация важных данных и в среду. Предварительные данные по экономическому росту США за первый квартал и по продажам недвижимости в США ожидается лишь в четверг. Между тем, в пятницу будет опубликован индекс цен расходов на личное потребление в США.
Согласно данным Admirals по рыночному настроению, 34% инвесторов держат длинные позиции по паре EUR/USD (на 13 процентный пункт выше, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY 50% инвесторов имеют длинные позиции (снижение на 8 процентных пунктов). По паре GBP/USD 43% участников рынка ожидают роста (рост на 15 процентных пунктов). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что пары EUR/USD и GBP/USD вырастут, а USD/JPY останется в нейтральной позиции. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.
Источники: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com
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