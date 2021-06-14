Доллар США продолжил движение в консолидации

Июнь 14, 2021 16:17

На прошлой неделе мировая резервная валюта продолжила консолидацию, мы видели лишь незначительные ценовые колебания. Лишь во время пятничной торговой сессии доллар оказался более волатильным, достигнув уровня 50-дневной скользящей средней на дневном графике. В целом доллар торговался в пределах торгового диапазона прошлого месяца.

USD

Экономические данные США остались положительными, что указывает на продолжение быстрого восстановления деятельности в стране. Наибольшее внимание трейдеры уделили данным по инфляции за май: годовой рост потребительских цен на 5,0% – это самый высокий показатель с 2008 года. Эта тенденция обусловлена в основном быстрым ростом цен на сырьевые товары, включая нефть, сталь и пиломатериалы. Между тем, сырьевые товары сохраняют сильный бычий тренд.

Более того, согласно данным по рынку труда, опубликованным в отчете JOLTS, количество рабочих мест увеличилось до 9,28 млн, достигнув самого высокого уровня за последние 20 лет. Это говорит о быстром восстановлении экономики и увеличивающейся активности. Несмотря на это, многие по-прежнему не хотят искать работу, поскольку правительство все еще выплачивает пособия по безработице. Количество заявок на пособие по безработице снизилось с 0,39 до 0,38 млн в неделю.

В глобальном масштабе ситуация с коронавирусом улучшается: среднее еженедельное количество новых случаев снизилось с 446 до 386 тысяч в день. С другой стороны, данные в США говорят о потере положительного импульса, поскольку среднее еженедельное количество новых случаев стабильно оставалось на уровне около 15 тысяч. Количество вакцинированных человек в стране увеличилось с 299 млн до 307 млн, составив 8 млн, что немного больше, чем на предыдущей неделе. Общее количество граждан, получивших как минимум одну дозу вакцины, увеличилось с 51,1% до 52,0.

Euro

Основная валютная пара EUR/USD начала неделю на позитивной ноте и в среду поднялась до уровня 1.220, но позже тренд изменился, и пара опустилась до 1.210 пунктов – самой низкой точки с середины мая. Экономические данные по Европе оказались хорошими: индекс экономических настроений ZEW составил 81,3 пункта в Европе и 79,8 пункта в Германии. Оба находятся примерно на уровне циклического максимума, но немного ниже рекордных показателей прошлого месяца.

Предварительные данные по ВВП Европы за первый квартал отметили падение на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и падение на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Кроме того, много внимания привлекло заседание Европейского центрального банка, на котором Кристин Лагард отметила, что текущая инфляция, как ожидается, будет временной, а в долгосрочной перспективе, скорее всего, будет ниже 2%. Показатель ключевой процентной ставки и программа стимулирующих мер остались без изменений. Даты возможных изменений указаны не были. Пара EUR/USD завершила торговую неделю падением на 0,5%.

JPY

Важнейшая азиатская валютная пара USD/JPY продолжила консолидацию в районе уровня 109,5. Экономических данных было мало, и инвесторы сосредоточились на индексе цен производителей, который показал рост на 4,9% за год. Весьма вероятно, что промышленные компании будут предлагать более высокие цены для потребителей, чтобы сохранить маржу прибыли. Пара USD/JPY завершила торговую неделю ростом на 0,2%.

GBP

На прошлой неделе валютная пара британский фунт к доллару США торговалась в диапазоне консолидации между ценовыми уровнями 1,41 и 1,42. Экономические данные в основном касались промышленного производства в апреле, которое выросло на 27,5% в годовом исчислении. Однако, по сути, это можно отнести к эффекту низкой базы, связанному с первой волной коронавируса и локдаунами. Пара GBP/USD завершила торговую неделю снижением на 0,4%.

Экономические события

Эта неделя начнется с публикации данных по промышленному производству в Японии и Европе. Во вторник будут объявлены данные об экспорте Южной Кореи, а также данные по рынку труда Великобритании, фактической инфляции в Германии за май и розничным продажам в США. В среду инвесторы сосредоточат свое внимание на информации об экспорте Японии, инфляции в Великобритании и на пресс-конференции, посвященной решениям, принятым на заседании Федеральной резервной системы США. В четверг в центре внимания будут фактические данные по инфляции в Европе, а в пятницу – заседание центрального банка Японии и данные по розничным продажам в Великобритании.

Согласно данным Admirals о настроениях рынка, 71% трейдеров держит длинные позиции по паре EUR / USD, 39% – по USD/JPY и 64% – по GBP/USD. Э Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается снижение курсов EUR/USD и GBP/USD, в то время как пара USD/JPY может вырасти. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.

Источники: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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