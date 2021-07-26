Доллар США продолжил консолидацию
На прошлой неделе мировая резервная валюта консолидировалась около уровня 4-месячных максимумов, ища дальнейшего направления. На финансовых рынках преобладали позитивные настроения: основные фондовые индексы США вернулись к недавно установленным максимумам, а индекс сырьевого рынка CRB также торговался у максимумов текущего бычьего цикла. Однако все это не оказало существенного негативного влияния на стоимость доллара США.
USD
Экономических данных по США было немного, но они свидетельствовали о сохранении восстановления экономики. Предварительные данные индекса PMI в производственном секторе составил 63,1 пункта, поднявшись до нового максимума в этом цикле роста. Продажи домов на вторичном рынке в июне достигли годового уровня 5,86 млн и немного выросли с 5,78 миллиона в прошлом месяце. Интересно, что средняя цена на жилье выросла на целых 16,1% по сравнению с тем же периодом год назад. Количество новых обращений за пособием по безработице неожиданно выросло с 360 000 до 420 000 за неделю.
Статистика по пандемии указывает на замедление распространения вируса, при этом еженедельное среднее количество новых случаев увеличилось с 492 000 до 521 000 в день и оставалось неизменным в течение последних нескольких дней. Ситуация в США значительно ухудшилась из-за быстрого распространения дельта-штамма, при этом еженедельное среднее количество новых случаев увеличилось с 31 000 до 49 000 в день. Количество введенных вакцин по стране увеличилось с 337 млн до 341 млн, оставшись на минимальном уровне 2021 года. В целом в США количество людей, получившись минимум одну дозу вакцины, выросло с 55,9% до 56,6% населения, с увеличившись таким образом на 0,7%. Среди других стран, где штамм дельта-вируса особенно интенсивно распространяется, число новых случаев в Англии уменьшилось: еженедельное среднее количество зараженных упало до 40 тысяч в день, при этом максимумы этой волны составили 47 тысяч человек в день.
Euro
Основная валютная пара EUR/USD немного подешевела. Экономических данных было мало, при этом основное внимание уделялось PMI в производственном секторе, который составил 62,6 пункта в Европе и 65,6 пункта в Германии, что указывает на уверенный рост. Европейский центральный банк провел заседание, на котором не было принято никаких важных решений или внесены какие-либо изменения в политику процентных ставов и программу стимулирующих мер. Внимание инвесторов было сосредоточено на пресс-конференции, на которой Кристин Лагард заявила, что политика банка будет оставаться агрессивной и направленной на стимулирование экономики до тех пор, пока европейская инфляция не достигнет устойчивого уровня в 2% в долгосрочной перспективе. Программа выкупа облигаций будет реализовываться из расчета 20 млрд евро в месяц. Пара EUR/USD завершила неделю снижением на 0,3%.
JPY
Самая важная азиатская пара USD/JPY начала неделю со значительной коррекции до уровня 109,1 (самого низкого уровня с конца мая), но стабильно росла до конца недели и завершила ее в плюсе. Экономические данные включают информацию по инфляции в июне, которая составила 0,2% в годовом исчислении, оказавшись положительной. Рост экспорта в июне составил 48,6% в годовом исчислении. Пара USD/JPY по итогам недели выросла на 0,4%.
GBP
Пара GBP/USD начала неделю коррекцией до уровня 1,358, самого низкого уровня с февраля, но затем восстановилась и к концу недели незначительно упала. Экономические данные включают розничные продажи в июне, которые выросли на 9,7% за год, и предварительные данные индекса PMI в производственном секторе, который составил 60,4 пункта и свидетельствовал о росте. GBP/USD завершила неделю падением на 0,1%.
Экономические события
Эта неделя начнется с публикации индекса делового доверия Ifo в Германии и данных о продажах нового жилья в США. Во вторник выйдет публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США и индексу потребительской уверенности в стране. В среду внимание рынка будет обращено на протоколы последнего заседания центрального банка США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики и политики стимулирующих мер, а также об изменениях в ней. В четверг все буду следить за данными по рынку труда в Германии, предварительной инфляции в Германии и предварительных показателей экономического роста США за второй квартал. Пятница начнется с публикации данных о промышленном производстве и розничных продажах в Японии, за которыми последуют предварительные данные по экономическому росту в Европе и Германии за второй квартал и индексу личных расходов потребителей в США.
Согласно данным о настроениях рынка Admirals, 57% инвесторов держат длинные позиции по паре EUR/USD (на 15 процентных пунктов выше, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY 18% инвесторов держат длинные позиции (падение на 13 процентных пунктов). По паре GBP/USD 34% участников рынка ожидают роста (падение на 45 процентных пунктов). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что пара EUR/USD упадет, а пары GBP/USD и USD/JPY вырастут. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.
Source: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com
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