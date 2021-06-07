Мировая резервная валюта наконец подорожала

Июнь 07, 2021 17:35

На прошлой неделе доллар США оставался очень волатильным. Мировая резервная валюта начала еженедельные торги с пессимистичных настроений, которые, однако, затем сменились на положительные: в пятницу доллар США ненадолго поднялся до самого высокого ценового уровня за последние 3 недели.

USD

Экономические данные США все еще свидетельствуют о быстром восстановлении деятельности в стране. Фактические данные индексов PMI говорят о дальнейшем развитии: индекс PMI в производственном секторе, опубликованный ISM, составил 61,2 пункта, а индекс PMI в сфере услуг - 64,0. Интересно, что оба показателя продемонстрировали дальнейшее повышающееся инфляционное давление в экономике, при этом ценовая составляющая индекса составила 88 и 81 пункт соответственно. Всего в мае на рынке труда было создано 559 000 новых рабочих мест, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении экономики и возвращении населения к активной жизни. Эта цифра несколько разочаровала рынок: ожидания создания 650 000 новых рабочих мест не были оправданы. Уровень безработицы упал до 5,8%, а количество новых заявок на пособие по безработице упало с 410 000 до 390 000 в неделю.

Глобальная ситуация с пандемией улучшилась: среднее еженедельное количество новых случаев снизилось с 509 000 до 446 000 в день. Тенденция в США остается положительной, и среднее значение за неделю упало с 21 000 до 15 000 в день. Количество вакцинированных человек в стране выросло всего на 5 миллионов – с 294 миллионов до 299 миллионов. В целом количество людей, которые получили как минимум одну дозу вакцины в США, выросло с 50,3% до 51,1% населения и увеличилось всего на 0,9% за неделю.

Euro

Основная валютная пара EUR/USD отражала настроения доллара США и в течение недели демонстрировала довольно серьезные колебания. В пятницу пара ненадолго достигла уровня 1,211 и 50-дневной скользящей средней на дневном графике. В Европе экономические данные включали публикацию индекса PMI в производственном секторе, составившего 63,1 пункта, и в секторе услуг – 55,2 пункта, что указывает на общее восстановление. Предварительная годовая инфляция в Европе составила 2,0% в мае по сравнению с 1,6% в прошлом месяце. Тот же показатель в Германии вырос с 2,0% до 2,5%, а уровень безработицы в Европе упал до 8,0%. Пара EUR/USD завершила неделю падением на -0,2%.

JPY

Главная азиатская пара USD/JPY консолидировалась в районе ценового уровня 109,5. Экономические данные включают изменение в объемах промышленного производства, которое выросло на 15,4% в годовом исчислении, и розничной торговли, показавшей рост на 12,0% в годовом исчислении. Фактический индекс PMI составил 53,0 пункта в производственном секторе и 46,5 пункта в сфере услуг. Пара USD/JPY завершила неделю падением на -0,3%.

GBP

Британский фунт и доллар США продолжили консолидацию и торгуются в диапазоне от 1,41 до 1,42 пунктов. Среди экономических данных стали известны фактические индексы PMI: PMI в производственном секторе составил 65,6 пункта, а в секторе услуг – 62,9. Оба индекса указывают на очень быстро восстанавливающуюся экономику после пандемии. Пара GBP/USD завершила неделю снижением на -0,2%.

Экономические события

Эта неделя начнется с публикации итогов международной торговли Китая и объема производственных заказов Германии. Во вторник в центре внимания будут находиться индексы экономических настроений ZEW в Германии и Европе. В среду мы будем наблюдать за индексом цен производителей в Китае, который укажет на масштаб инфляционного давления со стороны производственного сектора, а позже будут опубликованы данные по международной торговле Германии. В четверг много внимания будет уделено заседанию Европейского центрального банка, его решениям и комментариям по дальнейшей политике, а также показателям инфляции в США в мае. Выход информации по промышленному производству Великобритании и индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета США запланированы на пятницу.

Согласно данным Admirals о настроениях рынка, 36% инвесторов держат длинные позиции по паре EUR/USD (на 2 процентных пункта выше, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY у 53% инвесторов длинные позиции (рост на 29 процентных пунктов). По паре GBP/USD 33% участников ожидают роста (рост на 7 процентных пунктов). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что курсы EUR/USD и GBP/USD вырастут, а USD/JPY снизится. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.

Источники: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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