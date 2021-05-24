Май 24, 2021 18:09

Утром в среду всеобщее внимание будет приковано к решению по процентной ставке и пресс-конференции Резервного банка Новой Зеландии. Для центрального банка наступает решающий момент, чтобы свернуть свою программу крупномасштабной покупки активов (LSAP), поскольку страна, скорее всего, станет одной из первых в мире, где произойдет полное восстановление экономики.

Также многие будут следить за данными по ВВП США в четверг. Инвесторы предсказывали, что в свете недавних положительных экономических данных ФРС скоро начнет повышать процентные ставки, однако пока центральный банк твердо в своем решении и не собирается этого делать.

Многие компании, включая NVIDIA и Salesforce, продолжают публиковать отчеты о прибыли, что находятся в центре внимания рынка.

Еженедельный календарь Форекс

Источник: торговая платформа MetaTrader 5, предоставленная Admirals.

Хотите быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок? Специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге!

Радар трейдера - решение по процентной ставке РБНЗ

В среду, 26 мая, в 03:00 Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) вынесет решение по процентной ставке и заявление о денежно-кредитной политике, а час спустя состоится пресс-конференция.

Восстановление экономики Новой Зеландии идет полным ходом, и аналитики прогнозируют, что она станет первой из развитых стран, где произойдет полное экономическое восстановление. Пока инвесторы считают, что центральный банк начнет повышать процентные ставки во второй половине 2022 года.

Хотя инвесторы довольно оптимистичны в отношении долгосрочных перспектив развития экономики, центральный банк вряд ли внесет какие-либо изменения на столь раннем этапе. Это одна из причин, по которой новозеландский доллар торгуется в ценовом диапазоне по отношению к большинству других валют.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Monthly – Диапазон данных: c 1 сентября 2005 г. по 21 мая 2021 г. по состоянию на 21 мая 2021 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На месячном графике NZDUSD выше мы видим впечатляющее ралли валютной пары, начавшееся после достижения ценовых минимумов 2020 году в связи с пандемией. Недавно цена почти достигла долгосрочного горизонтального уровня сопротивления в районе 0,7514.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Daily – Диапазон данных: c 28 августа 2020 г. по 21 мая 2021 г. по состоянию на 21 мая 2021 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На дневном графике выше виден диапазон, в рамках которого движется валютная пара. В то время как трейдеры, возможно, вернутся к среднесрочным торговым стратегиям, пока цена находится в торговом диапазоне, многие из них будут надеяться, что центральный банк поможет цене выйти за его пределы.

Если цена сможет пробить какой-то из этих уровней, следующей целью цены могут стать ценовые максимумы февраля или минимумы марта.

Если вы готовы тоже стать участников рынка, просто откройте реальный торговый счет и попробуйте. Набор функций нашей платформы серьезно упростит вам торговлю, а также сделает ее более профессиональной. Нажмите на баннер, чтобы начать:

Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

За последние недели волатильность мировых фондовых индексов возросла в связи с тем, что трейдеры и инвесторы готовятся к предстоящим налоговым изменениям в США и возможному изменению позиции Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок.

Тем не менее в целом долгосрочный тренд остается восходящим. В последние недели ротация секторов сыграла в этом важную роль. Инвесторы уходят из технологического сектора, который показал наилучшие результаты во время пандемии, и реинвестируют прибыль в акции.

Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 28 сентября 2020 г. по 21 мая 2021 г. по состоянию на 21 мая 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты по S&P 500 за последние 5 лет:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

2015 = -0.82%

На вышеприведенном дневном графике S&P 500 все еще ясно виден долгосрочный восходящий тренд. Интересно, что цена неоднократно отскакивала от уровней 20-дневной (синяя), 50-дневной (красная) и 100-дневной (зеленая) экспоненциальных скользящих средних.

Последний отскок произошел от 50-дневной скользящей средней. Если цена развернется, трейдерам стоит переключиться на более короткие таймфреймы (4-часовой, 1-часовой график и т. д.) для того, чтобы находить подтверждениях для открытия длинных позиций в виде ряда ценовых пиков на графике, каждый из которых выше (либо ниже) предыдущих.