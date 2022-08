Wall Street Așteaptă Datele Referitoare la Inflație

August 09, 2022 10:59

În urmă cu două săptămâni, Biroul de Analiză Economică al SUA (BEA) a anunțat un al doilea trimestru consecutiv de creștere negativă, fără a mai cataloga această ultimă contracție drept recesiune.

Drept urmare, atenția s-a îndreptat spre publicarea NFP-ului de vinerea trecută. În cazul în care datele locurilor de muncă aferente lunii iulie ar fi fost mai puțin bune decât așteptările, BEA ar fi trebuit să-și reevalueze poziția.

Dar lucrurile nu au luat-o pe acel drum. Numărul locurilor de muncă din SUA a crescut în iulie, cu 528.000 de locuri de muncă adăugate față de cele 250.000 prognozate. Acest rezultat, mai bun decât cel așteptat, a dat credit poziției BEA și a domolit îngrijorările conform cărora creșterea ratei dobânzii și inflația ridicată afectează cererea forței de muncă în SUA.

Datele solide privind locurile de muncă din iulie au alimentat, în consecință, așteptările că FED va continua cu abordarea agresivă față de inflație. Investitorii așteaptă miercuri cele mai recente cifre ale inflației pentru obține indicii ale următoarei mișcări a FED, iar traderii ar trebui să se pună în gardă față de volatilitatea crescută care s-a putea înfiripa pe piețele americane la momentul publicării datelor.

Ulterior, deși Wall Street a deschis mai sus luni, piețele au rămas în mare parte pe flat dat fiind fondul precauției sporite din partea investitorilor. Dow Jones a înregistrat o creștere de 0,02%, în timp ce Nasdaq și S&P 500 au scăzut cu 0,10%, respectiv 0,12%.

Acțiunile din sectorul energiei regenerabile primesc un impuls

În ciuda indeciziei afișate de indicii majori, multe vehicule electrice și acțiunile de energie regenerabilă au postat ieri câștiguri, după ce Senatul SUA a adoptat proiectul de lege climatic, de energie și sănătate.

Proiectul de lege, care alocă aproximativ 370 de miliarde de USD pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și investițiile în surse regenerabile de energie, va ajunge acum în Camera Reprezentanților pentru o aprobare suplimentară. First Solar, Bloom Energy și Rivian Automotives au fost trei acțiuni care au beneficiat de știri, încheind sesiunea cu câștiguri de 4,75%, 4,36% și, respectiv, 6,78%.

Sezonul de câștiguri își pierde din avânt

Între timp, sezonul câștigurilor a intrat în ultima sa scenă, multe dintre numele importante publicând deja rezultatele Q2. Unul la care merită atenția în această săptămână este Disney, care publică câștigurile după închidea de miercuri a pieței.

Disney a scăzut cu peste 30% pe bursă în acest an și, prin urmare, speră ca miercuri seară să ofere investitorilor săi ceva demn de aplaudat. Deloc surprinzător, având în vedere că parcul tematic Disney din California a cheltuit aproape o treime din trimestrul de comparație din 2021 închis, fiind de așteptat ca veniturile și câștigurile să crească de la an la an.

Poate și mai interesant de văzut va fi abordarea Disney pentru restul anului. Este posibil ca inflația ridicată din SUA să vadă mai mulți consumatori care acordă prioritate cheltuielilor pentru lucrurile esențiale, ceea ce, la rândul său, va afecta toate segmentele afacerii Disney.

Imagine: Admirals MetaTrader 5 - Walt Disney Co, grafic zilnic. Interval de date: 3 decembrie 2021 – 8 august 2022. Data realizării: 8 august 2022. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.





Imagine : Admirals MetaTrader 5 - Walt Disney Co, grafic săptămânal . Intervalul de date: 7 februarie 2016 – 8 august 2022. Data realizării: 8 august 2022. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.





