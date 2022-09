De ce să tranzacționezi acțiunile Alphabet?

Alphabet este compania-mamă a Google și – la momentul redactării acestui articol – prețul acțiunilor sale a scăzut cu aproximativ 26% față de cel mai mare record de puțin sub 152 $ înregistrat la 31 ianuarie a acestui an. În cel mai recent raport al său de câștiguri, Alphabet a raportat câteva aspecte pozitive, dar și unele negative.

Veniturile au fost mai mici decât asteptările și multe dintre diviziile sale au performanțe mai slabe. Încasarile din publicitatea canalului YouTube au fost sub așteptările analiștilor, iar creșterea veniturilor a încetinit în comparație cu anul precedent.

Cu toate acestea, compania a înregistrat, de asemenea, o creștere uriașă a veniturilor prin segmentul Google „Search and Other”, în timp ce publicitatea generală de la toate produsele sale a crescut. Deși aproximativ 80% din veniturile companiei provin din publicitate, Alphabet are operațiuni în multe industrii, cum ar fi mașinile cu conducere autonomă, tehnologia de consum, jocuri video etc.

Investitorii vor fi dornici să vadă răspunsul la noile telefoane Google Pixel 7 și Pixel 7 Pro la evenimentul hardware din 6 octombrie, precum și primul său Smartwatch, Pixel Watch. Acest lucru ar putea ajuta rezultatul general, dar investitorii vor dori să vadă dacă își poate crește și veniturile din publicitate, cu mai mulți utilizatori ai dispozitivelor sale.

În prezent, raportul preț-câștig al Alphabet (raportul PE) de 20,62 este aproape de cel mai mic din ultimii 5 ani de 19,71. Raportul PE este un raport financiar pe care unii analiști și investitori îl folosesc pentru a determina valoarea unei companii.

Sursa: GuruFocus, 13 Sep 2022

Un factor care ar putea cântări asupra acțiunilor este noul proces din Regatul Unit și UE anunțat pe 13 septembrie, acuzând Google de comportament anticoncurențial pe piața de publicitate digitală. Procesele combinate sunt estimate la aproximativ 25 de miliarde de euro.

Prognoza acțiunii Alphabet - Ce spun analiștii?

Potrivit analiștilor chestionați de TipRanks pentru o prognoză a acțiunilor Alphabet în ultimele 3 luni, în prezent există 30 de evaluări de cumpărare, 2 de păstrare și 0 de vânzare pe acțiuni. Cel mai înalt nivel de preț pentru o prognoză a acțiunilor Alphabet este de 186,00 $, cu cel mai mic preț țintă la 113,00 $.

Prețul mediu țintă pentru o prognoză a acțiunilor Alphabet este de 142,91 $, ceea ce reprezintă un avantaj de peste 28% față de nivelurile actuale, la momentul redactării acestui articol.

Sursa: TipRanks, 13 Sept 2022

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Alphabet

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Alphabet ar putea fi după cum urmează:

Cumpără acțiunile la 112,00 $ pentru a permite volatilitate pieței.

Țintește chiar sub prețul mediu țintă al analiștilor la 142,00 $.

Păstrează riscul mic la maximum 5% din totalul contului.

Linia de timp = 1 – 6 luni

Dacă cumperi 10 acțiuni Alphabet:

Dacă ținta este atinsă = 300,00 $ Profit potențial [(142,00 $ - 112,00 $) *10 acțiuni].

A se avea în vedere că piețele merg în sus și în jos și este puțin probabil ca prețul acțiunilor să se miște în linie dreaptă. De fapt, s-ar putea chiar să coboare mult mai jos înainte de a crește, mai ales având în vedere vânzările recente de pe piețele internaționale de valori.

Asigură-te că exerciți un bun management al riscului și ști întotdeauna cât de mult ai putea pierde la o tranzacție și riscurile implicate, precum și costurile.

Cu contul Admirals Invest.MT5 poți cumpăra acțiuni din SUA de la 0,02 $ per acțiune. Aceasta înseamnă că cumpărarea a 10 acțiuni la Alphabet ar duce la un comision de 0,20 $ (0,02 $ * 10 acțiuni).

Există o taxă minimă de tranzacție de 1 $. Deci, exemplul ideii de tranzacționare de mai sus ar avea ca rezultat un comision de doar 1 $ în total!

Cum să cumperi acțiuni Alphabet în 4 pași

Cu Admirals, puteți cumpăra acțiuni la companii precum Alphabet cu un comision redus de doar 0,02 $ per acțiune și un comision minim scăzut de doar 1 $ pe acțiunile din SUA.

Deschideți un cont la Admirals pentru a accesa Biroul Traderului.

Faceți clic pe Tranzacționează pe unul dintre conturile dvs. live sau demo pentru a deschide platforma web.

Căutați acțiunea dvs. în partea de jos a ferestrei Market Watch și trageți simbolul pe grafic.

Utilizați funcția de tranzacționare cu un singur clic sau faceți clic dreapta și deschideți un bilet de tranzacționare pentru a introduce dimensiunea tranzacției, ‘stop loss’(limita pierderii) și ‘take profit’(plafonul profitului).

Sursa: Admirals MetaTrader WebTrader – Performanța trecută nu este un indicator de bază al rezultatelor viitoare.

Observi că prețul acțiunii Alphabet se mișcă diferit?

A se avea în vedere că toate ideile de analiză și tranzacționare se bazează pe viziunea și experiența personală a autorului.

Dacă crezi că există o șansă mai mare ca prețul acțiunii Alphabet să scadă, atunci poți, de asemenea, să tranzacționezi ’short’ dintr-un cont de tranzactionare CFD (Contracts for Difference/ Contracte pe diferență) oferit de Admirals.

Contul Trade.MT5 și Trade.MT4 îți permite să speculezi cu privire la direcția prețului acțiunii folosind CFD-urile.

Aceasta înseamnă că poți tranzacționa “long” and “short” pentru a profita potențial de pe urma creșterii și scăderii prețurilor acțiunilor.

INFORMAȚII DESPRE MATERIALELE ANALITICE:

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, recenziile pieței, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare „Analiză”) publicate pe site-urile firmelor de investiții ale Admirals care operează sub marca Admirals (denumită în continuare „ Admirals”) Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor: