Ședințele FOMC, Raportul Durable Goods Orders (comenzile bunurilor de folosință îndelungată), Raportul New Home Sales (vânzările de locuințe noi) și USD-ul

Noiembrie 22, 2022 17:25

Perechile valutare ce conțin USD ar putea fluctua în această săptămână, înaintea publicării rapoartelor privind comenzile bunurilor de folosință îndelungată din SUA (Durable Goods Orders) și vânzările de locuințe noi (New Home Sales). Există, de asemenea, șansa ca bursele internaționale să reacționeze la publicarea raportului Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), “însoțit” de recenta decizie a Chinei de a bloca anumite zone publice, din cauza temerilor legate de COVID-19.

Perechile valutare ce conțin USD

USD va fi în centrul atenției miercuri, odată cu lansarea raportul Durable Goods Orders pentru luna octombrie. Consensul pieței vede o creștere de 0,4 %, neschimbată față de luna precedentă. Inflația a scăzut în SUA în cursul lunii octombrie, putând astfel susține comenzile pentru articole mari. În același timp, creșterea ratelor de dobândă a diminuat în schimb investițiile și cheltuielile, așa că perspectiva asupra rezultatelor pare a fi una mixtă.

Piața imobiliară din SUA intră și ea sub lupă mâine, odată cu publicarea raportului Vânzărilor de case noi (New Home Sales) pentru luna octombrie. Consensul pieței vede rezultatele din octombrie la 570.000, în scădere față de rezultatul precedent de 603.000 de locuințe noi vândute. Unul dintre factorii ce influențează această scădere este mediul de creștere a ratei de dobândă din SUA, care afectează cererea de credite ipotecare și case noi. În plus, sectorul construcțiilor este vulnerabil la presiunile inflaționiste asupra prețurilor materiilor prime, așa că se așteaptă ca acest raport să ne ofere indicii despre starea de sănătate a pieței imobiliare în SUA.

Publicarea raportului FOMC din 23 noiembrie ar putea afecta perechile valutare ce conțin USD, cât și sentimentul pieței. Temerile de recesiune sunt omniprezente, iar creșterile ratelor de dobândă au avut un efect semnificativ asupra apetitului pentru risc și asupra valorii dolarului american. Deși inflația din SUA a scăzut în luna octombrie, Rezerva Federală consideră că este prea devreme pentru a relaxa politica monetară. Se așteaptă ca raportul sus numit să ofere mai multe indicii despre următoarea sa decizie asupra ratei de dobândă, din 13 și 14 decembrie.

Raportul FOMC ar putea oferi indicii asupra probabilității unei recesiuni în economia SUA, acest lucru fiind legat și de revenirea relativ lentă a Chinei, un partener comercial important al SUA, la productivitatea sa deplină.

Prețurile spot ale țițeiului

O mică scădere a prețurilor spot la țiței ar putea fi legată de temerile de recesiune și de lockdown-urile recente din China. Chiar dacă politica de toleranță zero la COVID a Chinei a fost ușor relaxată, situația este departe de standardul normal de productivitate, generând îngrijorare cu privire la perspectivele de creștere economică pe termen scurt ale ambelor țări.

Citește mai multe despre principalii factori ce pot influența USD în luna noiembrie.

