Cum poți tranzacționa Morgan Stanley, după publicarea încasărilor pe T4

Ianuarie 27, 2023 16:18

Morgan Stanley a fost una dintre ultimele bănci mari de investiții care au raportat veniturile pe T4 2022. Chiar dacă majoritatea băncilor au depășit așteptările analiștilor, multe dintre ele au înregistrat și o scădere a încasărilor sectoarelor de investiții.

Cu toate acestea, unii analiști s-au concentrat pe rezultatele Morgan Stanley, datorită veniturilor record ale diviziei de asset management. Află mai multe despre prognoza analiștilor pentru acțiunile Morgan Stanley, despre activitatea recentă a fondurilor speculative și cum poți să le tranzacționezi:

Acțiunea: Morgan Stanley Simbolul pentru contul Invest.MT5: MS Data ideii: 24 ian 2023 Orizontul de timp: 1 - 6 luni Nivel de intrare: 100.00 $ Nivel țintă: 125.00 $ Dimensiunea poziției în contul Invest.MT5: Max 5°% Riscul: Ridicat

Raportul Morgan Stanley privind veniturile din T4

Iată câteva dintre aspectele cheie din ultimul raport privind veniturile din al patrulea trimestru al acestui gigant banca:

Venitul net a scăzut la 2,11 miliarde $, sau 1,26 $ pe acțiune, totuși depășind estimările analiștilor, de 1,19 $ pe acțiune.

Veniturile au scăzut la 12,75 miliarde $, de la 14,52 miliarde $ în anul precedent, dar au fost mai mari decât estimările analiștilor, de 12,64 miliarde $.

Veniturile diviziei de asset management au fost de 6,63 miliarde $, în creștere cu 6% față de anul precedent.

Veniturile din tranzacții au fost de 3,02 miliarde $, în creștere, față de 2,39 miliarde $ înregistrate anul precedent.

Veniturile diviziei de investiții au fost de 1,46 miliarde $, în scădere cu 17% față de anul precedent.

Majoritatea băncilor au raportat o scădere de aproximativ 50% a veniturilor generate de diviziile de investiții în ultimul trimestru, din cauza scăderii fuziunilor și achizițiilor, pe fondul creșterilor agresive ale ratelor de dobândă și a incertitudinii asupra costurilor de îndatorare pe termen lung.

Cu toate acestea, Morgan Stanley și-a depășit concurența datorită veniturilor record ale diviziei de asset management și a creșterii încasărilor din operațiunile de tranzacționare. Directorul executiv al băncii, James Gorman, a subliniat că rezultatele sunt impresionante, având în vedere condițiile dificile de piață.

Morgan Stanley este văzută de investitori ca fiind mai mult o bancă de investiții. Nu are o divizie mare de retail, precum Bank of America, de exemplu. Asta înseamnă că banca de investiții are o stabilitate relativă datorită încasărilor bazate pe comisioane, cum ar fi cele din managementul capitalului, unde anul trecut s-au adăugat 310 de miliarde $ în active administrate.

Desigur, sentimentul în jurul acțiunilor bancare va rămâne o incertitudine, acesta depinzând de ritmul creșterilor ratei de dobândă impuse de Rezerva Federală.

Activitatea Fondului de Investiții Morgan Stanley

Cel mai recent raport 13F, transmis Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb, cu privire la 479 de fonduri speculative, arată că acestea și-au crescut participațiunile în Morgan Stanley cu 2,6 milioane de acțiuni în ultimul trimestru.

Cu toate acestea, trebuie menționat că aceste participațiuni în sectorul bancar de investiții au scăzut în fiecare trimestru, începând cu ianuarie 2021.

Sursa: TipRanks , 23 ianuarie 2023

Prognoza acțiunilor Morgan Stanley - Ce spun analiștii?

Potrivit analiștilor chestionați de TipRanks, pentru o prognoză a acțiunilor Morgan Stanley în ultimele 3 luni, în prezent există 8 evaluări de cumpărare, 8 de deținere și 1 de vânzare pe acțiuni. Cel mai înalt nivel de preț pentru o prognoză a acțiunilor Morgan Stanley este de 125,00 $, cu cel mai mic preț țintă la 84,00 $.

Prețul mediu țintă pentru o prognoză a acțiunilor Morgan Stanley este de 100,48 $.

Sursa: TipRanks , 23 ianuarie 2023

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Morgan Stanley

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Morgan Stanley ar putea fi după cum urmează:

Cumpărăm acțiunile după un break peste 100.00, $ pentru a permite volatilitate pieței.

Țintim prețul cel mai ridicat al analiștilor, la 125.00 $.

Păstrăm riscul mic la maximum 5 % din totalul contului.

Orizontul de timp = 1 - 6 luni

Dacă vom cumpăra 10 acțiuni Morgan Stanley: Dacă ținta este atinsă = profit potențial de 250 $ [ (125.00 $ - 100.00 $) *10 acțiuni].



A se avea în vedere că piețele se mișcă atât ascendent, cât și descendent, fiind puțin probabil ca prețul să evolueze rectiliniu într-o anumită direcție. De fapt, este posibil ca prețul să scadă chiar mai mult înainte de a crește, având în vedere volatilitatea acțiunilor bancare.

Asigură-te că exerciți un bun management al riscului și știi întotdeauna cât de mult ai putea pierde la o tranzacție și riscurile implicate, precum și costurile.

Cum poți să cumperi acțiuni Morgan Stanley în 4 pași

Deschide un cont la Admirals pentru a accesa Biroul Traderului. Fă clic pe “Începe să investești” pe unul dintre conturile tale live sau demo pentru a deschide platforma web. Caută acțiunea ta în partea de jos a ferestrei Market Watch și trage simbolul pe grafic. Utilizează funcția de tranzacționare cu un singur clic sau fă clic dreapta și deschide un bilet de tranzacționare pentru a introduce dimensiunea tranzacției, “stop loss” și “take profit”.

Sursa: Admirals MetaTrader 5 Web . Performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare sau al performanței viitoare.

Observi că prețul acțiunilor Morgan Stanley se mișcă diferit?

A se avea în vedere că toate ideile de analiză și tranzacționare se bazează pe viziunea și experiența personală a autorului.

Dacă tu crezi că există o șansă mai mare ca prețul acțiunilor Morgan Stanley să scadă, atunci poți tranzacționa, de asemenea, “short” dintr-un cont de tranzacționare CFD (Contracte pentru Diferență), pe care Admirals îl oferă.

Contul Trade.MT5 și Trade.MT4 îți permite să speculezi cu privire la direcția prețului acțiunilor, folosind CFD-uri.

Aceasta înseamnă că poți tranzacționa “long” sau “short” pentru a profita potențial de pe urma creșterii și scăderii prețurilor acțiunilor.

