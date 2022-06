Inflação da Zona Euro no vermelho antes do discurso no ECB de Lagarde

Junho 01, 2022 21:55

A inflação na zona do euro atingiu um recorde de 8,1% em maio. A notícia vem antes do discurso de hoje da presidente do BCE, Christine Lagarde. O banco central será capaz de manter a sua postura e retórica dovish ou haverá indícios de que a orientação das taxas de juro mudará antes do esperado? Espera-se que o BCE altere as taxas de juro negativas até setembro, mas, dado o forte aumento da taxa de inflação, o aperto monetário pode começar mais cedo.

O que está a impedir o BCE de aumentar as taxas de juro agora? Perspectivas de crescimento mais fracas à medida que o conflito na Ucrânia obscurece o sentimento e o investimento são a preocupação principal. Além disso, um euro mais fraco é relativamente favorável para as exportações e vendas da zona do euro, tornando-as competitivas. Assim que as taxas de juro começarem a subir na Europa, é provável que a moeda fortaleça em relação a outras moedas, o que significa preços mais altos de bens e serviços além da inflação já alta.

Crescimento na Alemanha

A Alemanha anuncia as vendas anuais no retalho para abril, que devem ter crescido de menos 2,7% em março para 4% em abril. Quaisquer surpresas podem agitar os pares de moedas EUR.

Crescimento na China

A melancolia sobre o crescimento na China afetou o sentimento do mercado na Ásia no 'overnight trading'. A segunda maior economia do mundo desacelerou em maio, quando o confinamentos relacionados com o COVID-19 pesaram na produção fabril. Os preços spot do petróleo bruto recuaram um pouco com as notícias, mas a tendência de alta pode estar pronta para cobrar no próximo sinal de uma reviravolta nas fortunas económicas da China.

Crescimento nos EUA

É a vez dos EUA indicarem se estão a manter o ritmo de crescimento rápido ou mudando para o ritmo lento com o lançamento do ISM Manufacturing PMI para maio. Espera-se que o indicador tenha caído de 55,4 em abril para 54,5 em maio, e quaisquer surpresas desagradáveis ​​podem agitar os pares de moedas USD.

Aumento do PIB da Austrália

A Austrália acaba de anunciar que o seu PIB cresceu 3,3% anualmente, um resultado melhor do que o esperado. No entanto, a alta inflação está a pressionar os preços ao consumidor e espera-se que o RBA desencadeie mais aumentos das taxas de juro no curto prazo.

Resumindo o nosso relatório de trading, os números do emprego da ADP são divulgados amanhã, 2 de junho, e devem ter aumentado de 247 mil em abril para 300 mil em maio.

FAQ

Significado de indicadores de Venda a Retalho Os números de Vendas a Retalho mostram o nível de vendas de bens e serviços aos consumidores. Os relatórios são divulgados mensalmente e são significativos nos mercados comerciais porque respondem por cerca de 70% dos gastos do consumidor e os números são um indicador preciso da saúde económica. Se os resultados não estiverem alinhados com as expectativas dos traders, pode haver movimentos na moeda relacionada. No caso de resultados melhores do que o esperado, pode haver interesse de compra e no caso de resultados piores do que o esperado, a moeda pode ser vendida.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.