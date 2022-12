Wall Street quebra sequência de quedas com ganhos moderados

Dezembro 21, 2022 21:53

Wall Street terminou uma queda de quatro dias na terça-feira, com Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones a registar ganhos modestos de 0,01%, 0,10% e 0,28%, respectivamente. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram a subir, com os rendimentos dos títulos de 10 anos a atingirem o seu nível mais alto do mês.

Um dos temas predominantes deste ano foi, sem dúvida, o preço da energia. Em março, os preços do petróleo bruto dispararam para os níveis mais altos desde 2008 em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Consequentemente, isto provocou a inflação, que já estava fora de controle devido à interrupção da cadeia de suprimentos causada pela pandemia de Covid-19.

No entanto, desde junho, os preços do petróleo têm vindo a cair. O petróleo Brent e o WTI caíram 37,5% e 38,4%, respectivamente, em relação às altas de março. No processo, ambos os índices de referência praticamente anularam os seus ganhos no ano.

Ontem, o Brent encerrou a sessão com um ganho acumulado no ano (YTD) de 2,8%, enquanto o ganho YTD do WTI ficou em 1,4%. Assim, os preços do petróleo bruto não estão muito longe de onde começaram o ano, mas com uma perspectiva muito diferente.

Quase há um ano atrás, escrevemos que o petróleo Brent estava a 'voar' para 2022 e, aparentemente, estava previsto $80 por barril. No entanto, um ano depois, parece que o momento inverteu o sentido.

Principalmente, a perspectiva de uma recessão global está pesando fortemente sobre os preços do petróleo. Simplificando, quando a economia se contrai, a procura por petróleo diminui, o que naturalmente empurra o preço para baixo.

Além disso, um aumento de casos de Covid-19 na China, o maior importador mundial de petróleo bruto, também gerou preocupação com as perspectivas da procura. No entanto, os preços de suporte ontem foram uma queda maior do que o esperado nas ações de petróleo bruto dos EUA, sugerindo que a procura por petróleo continua sólida.

Dadas as perspectivas económicas, não seria surpreendente ver os preços do petróleo bruto continuarem a lutar à medida que entramos no novo ano. Além de monitorar a situação na China, os traders de petróleo devem ficar atentos à próxima reunião agendada da OPEP+ em fevereiro, durante a qual provavelmente discutirão as metas de produção.

Apesar dos ganhos de ontem em Wall Street, a componente da Tesla do S&P 500 caiu mais de 8%, já que os investidores temem que o CEO Elon Musk possa finalmente exagerado demais.

Além da Tesla, Musk também é CEO do Twitter e da SpaceX, fundador da The Boring Company – startup de construção de túneis – e cofundador da Neuralink, startup de neurotecnologia.

É a mais recente dessas posições que parece ter virado os mercados contra o fabricante de veículos elétricos. A última queda ocorre depois de várias corretoras reduzirem as suas metas de preço para as ações da Tesla nesta semana, dando atenção especial à distração de Musk no Twitter.

O preço das ações da Tesla caiu mais de 60% em 2022, tendo um desempenho extremamente inferior ao mercado de ações mais amplo, e caiu quase 40% desde que Musk concluiu a aquisição do Twitter e se coroou CEO no final de outubro.

No entanto - menos de dois meses depois de assumir as rédeas, com um punhado de decisões controversas no seu currículo - Musk realizou uma pesquisa no Twitter no fim de semana, perguntando aos seguidores se ele deveria deixar o cargo de CEO do Twitter.

Mais de 57% dos 17,5 milhões de eleitores responderam afirmativamente, com Musk posteriormente confirmando ontem que respeitará o resultado e renunciará assim que encontrar um substituto adequado.

É provável que esse movimento beneficie as ações da Tesla no longo prazo, libertando Musk para se concentrar mais na Tesla a meio de um clima económico complicado e reparando alguns dos danos que as declarações recentes de Musk causaram à marca da empresa. No entanto, até que um sucessor do Twitter seja realmente nomeado, esse drama provavelmente continuará.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Diário. Intervalo: 17 de agosto de 2021 a 20 de dezembro de 2022. Registo: 21 de dezembro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Diário. Intervalo: 29 de maio de 2016 a 20 de dezembro de 2022. Registo: 21 de dezembro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

