Poderão vir mais ventos contrários da inflação

Abril 27, 2022 00:16

O início de maio está marcado para mais ventos contrários da inflação nos EUA, Reino Unido e União Europeia, afetando uma ampla gama de instrumentos de negociação e ativos subjacentes.

Preços spot do petróleo bruto

As pressões inflacionárias ascendentes podem diminuir um pouco nos mercados de petróleo bruto devido aos desenvolvimentos do lado da procura com os bloqueios na China, que devem se espalhar de Xangai para Pequim. Ao mesmo tempo, o conflito na Ucrânia e os riscos do lado da oferta decorrentes da produção de petróleo da Rússia mostram poucos sinais de alívio. Quaisquer sinais de um acordo de paz duradouro na Ucrânia podem aliviar a inflação nos mercados de petróleo. Caso contrário, a probabilidade de volatilidade nos mercados de petróleo bruto permanece alta.

Preços spot do ouro

Os preços spot do ouro deram lugar a um USD em alta na última semana de abril, com os ativos 'safe haven' a disputar a atenção dos investidores. No momento da redação deste artigo, as expectativas são de que o Reserva Federal dos EUA, o Banco da Inglaterra e o BCE estejam a caminho de uma corrida épica de restrição monetária para limitar a inflação.

Restrições monetárias

A Reserva Federal aumentará a sua principal taxa de juro em 0,5% ou 0,75% durante a sua reunião de maio? O presidente da Fed de St Louis, Bullard, está a pressionar por um aumento de 0,75 por cento, enquanto o presidente do Fed, Jerome Powell, apoia um aumento de 0,5 por cento. Ambos os cenários provavelmente apoiarão o dólar, já que os investidores precificam a probabilidade de rendimentos de taxas de juro mais altos para o setor bancário e maior confiança nas ações oportunas do banco central para limitar os danos da inflação.

EURUSD

A força do dólar em abril enviou o euro para uma trajetória de baixa e o par está a caminhar para mínimos de vários anos no momento da redação. A moeda da Zona Euro foi pressionada pelas eleições em França e pelo conflito na Ucrânia que obscureceu as perspectivas de crescimento do conjunto. Enquanto as eleições terminarem, as preocupações geo-políticas provavelmente persistirão em maio, e o BCE permanecerá mais dovish do que a Reserva Federal e o BoE.

GBPUSD

O BoE elevou a sua principal orientação de taxa de juro três reuniões consecutivas, apoiando o GBP. A próxima reunião do banco central é a 5 de maio, quando se espera que continue a sua restrição monetária. Isto poderá apoiar o GBP contra os bulls do USD no curto prazo.

USDJPY

O USDJPY atingiu máximas de 20 anos em abril e, a menos que o Banco do Japão vacile no seu percurso dovish, pode haver mais do mesmo em maio, se a Reserva Federal fizer o que os mercados esperam. A Reserva Federal reúne-se de 3 a 4 de maio, pouco antes da decisão da taxa do Banco de Inglaterra.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.