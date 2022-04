Hawks vs Doves – USDJPY atinge máximos de 20 anos

Abril 20, 2022 22:30

As políticas monetárias divergentes entre a Reserva Federal e o Banco do Japão transformaram-se numa batalha entre os hawks e doves, com o USDJPY a atingir máximos de 20 anos nesta semana.

O dólar está a voar alto na retórica hawkish depois do presidente da Reserva Federal de St. Louis, Bullard, dizer que apoia um aumento de 0,75 por cento na orientação das principais taxas de juro para conter a alta inflação. Por outro lado, o Banco do Japão (BoJ) mantém a sua taxa de juro de curto prazo em menos 0,1%.

O BoJ será forçado a aumentar as taxas para apoiar o iene? Assim como os banqueiros centrais dos EUA, os formuladores de política monetária do Japão visam uma taxa de inflação anual de cerca de 2% e a inflação corporativa está mais alta, o que significa que os preços de importação de matérias-primas estão a subir. Por outro lado, historicamente as exportações do Japão tendem a vender mais rápido por causa do iene mais fraco, tornando-as mais competitivas.

Em desenvolvimentos relacionados, o BoJ prometeu um programa de compra ilimitada de títulos do governo japonês para apoiar o iene e, na sua reunião de março, previu que 'espera que as taxas de juro de curto e longo prazo permaneçam nos níveis atuais ou mais baixos'. A próxima reunião do BoJ é em maio, que será quando a questão de se o banco central pode sustentar a sua orientação negativa de taxa de juro em face dos atuais ventos contrários inflacionários será respondida.

O petróleo bruto é a causa de todas as dores de cabeça inflacionárias para os formuladores de política monetária. Os preços à vista permanecem elevados e há preocupações sobre o quão alto os preços futuros podem subir, dadas as pressões duplas de uma recuperação do COVID-19 e do conflito em andamento na Ucrânia.

A política monetária continua a ser um tema-chave esta semana, antes de vários discursos do Governador do Banco da Inglaterra, Bailey, do Presidente Federal Powell e do Presidente do BCE, Lagarde, na quinta-feira. O GBP e o EUR estão sob pressão do USD mais forte e pode haver mais movimento nos cruzamentos de moedas se o Presidente Powell apoiar ou intensificar a retórica hawkish.

As notícias que movem o mercado para os traders do NZD surgem hoje mais tarde com os números do CPI ano a ano da Nova Zelândia para o primeiro trimestre. O kiwi pode se mover em relação a outras moedas quando os últimos números de preços forem anunciados. Espera-se que o CPI esteja no nível de 7,1 por cento contra 5,9 por cento anteriormente e – caso as expectativas sejam atendidas – o Reserve Bank of New Zealand pode agir para aumentar sua taxa de caixa oficial novamente.

