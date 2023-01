USD cai antes do discurso de Powell, dados de inflação dos EUA

Janeiro 10, 2023 23:40

O USD caiu em relação ao EUR antes do discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ainda hoje. A moeda continuará com a força do ano passado ou há um novo tema delicado sobre o dólar no ar?

A força do dólar americano foi um tema de longa data em 2022, afetando a acessibilidade de commodities como petróleo bruto e ouro, ao mesmo tempo que atraiu investimentos em ativos vinculados ao dólar, como títulos do Tesouro. À medida que a Reserva Federal começou a reduzir o tamanho dos seus aumentos nas taxas de juro no final do ano, os receios de recessão começaram a pesar sobre a moeda. O sentimento em relação ao dólar pode ter sido encorajado por dados de emprego nos EUA melhores do que o esperado na semana passada, mas ventos contrários de incerteza ainda estão a afetar a moeda.

Para começar, há fraquezas nos principais setores económicos dos EUA, como a manufatura, que contraiu pelo segundo mês consecutivo em dezembro. Outro fator é a inflação. Os preços ao consumidor e das matérias-primas podem ter caído no final do ano passado, mas as empresas e as famílias agora têm que lidar com altos custos de empréstimos e reembolsos.

Taxa de inflação dos EUA

O indicador mais recente das taxas de inflação dos EUA será divulgada na quinta-feira. Anteriormente no nível de 6 por cento, a inflação para dezembro é estimada em 5,7 por cento na base anual. A inflação nominal para dezembro deve cair de 7,1% para 6,5% anualmente. Numa base mensal, a inflação é vista em 0,3 por cento em dezembro contra 0,2 por cento em novembro.

A inflação é uma métrica chave para a Reserva Federal e, se o último índice de referência estiver em linha com as expectativas, seria uma tendência bem-vinda em termos de estabilidade de preços. Por outro lado, se os resultados decepcionarem e forem acima do esperado, o banco central pode revigorar a sua postura hawkish.

Neste cenário, o USD provavelmente sustentaria a sua força contra outras moedas como o EUR, que é prejudicado por receios de crescimento em relação à guerra na Ucrânia.

Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha

Muitas vezes apelidada de motor da economia da Europa, a Alemanha responde por cerca de 25% do PIB da UE. O país deve divulgar a sua taxa de crescimento anual do PIB para 2022 na sexta-feira e o relatório de referência pode apoiar ou prejudicar o euro, dependendo dos resultados. Anteriormente no nível de 2,6 por cento, o PIB é visto em 1,8 por cento numa base anual.

Se os resultados estiverem de acordo com as expectativas, pode apoiar o EUR, mas se as expectativas saírem frustradas, pode haver um impacto nos pares de moedas do EUR.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.