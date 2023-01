Perspectivas da Reserva Federal para Janeiro

Janeiro 09, 2023 23:53

Juntem-se todos, seguidores da Fed, este será um mês desafiante, com a primeira das reuniões anuais do banco central a ocorrer de 31 de janeiro a 1 de fevereiro.

As perspectivas macroeconómicas são obscurecidas por preocupações sobre o setor manufatureiro dos EUA, que contraiu pelo segundo mês consecutivo em dezembro, de acordo com o Índice Manufacturing Purchasing Managers (PMI) do ISM. Foi a leitura mais baixa desde fevereiro de 2016, sem incluir a implosão provocada pela pandemia em abril de 2020.

A desaceleração em dezembro acompanhou a fraqueza em novos pedidos e na produção observada em novembro, com a diferença de uma recuperação no emprego que se moveu para território positivo. O segmento emprega cerca de 10% de toda a força de trabalho dos EUA e a remuneração média dos trabalhadores é quase 9% maior do que no resto do setor privado, o que significa que as poupanças das famílias e os gastos dos funcionários contribuem significativamente para o PIB.

Vulnerabilidades económicas

O que acontece quando o setor manufatureiro contrai?

Assim como o setor imobiliário, o setor manufatureiro responde por uma parte importante da atividade económica, o que significa que as vulnerabilidades podem prejudicar ou mesmo prejudicar o crescimento. A manufatura contribui com quase um quarto da atividade total do Produto Interno Bruto (PIB) nos EUA, incluindo valores diretos e indiretos.

No início do ano passado, a Reserva Federal antecipou a desaceleração da produção observada em 2022 e previu que o crescimento real do PIB diminuiria em 2023, mesmo que as condições de trabalho permaneçam apertadas. No final de 2022, a Fed reiterou que “ainda se prevê que o crescimento económico desacelere acentuadamente em 2023”, de acordo com as Atas do FOMC de dezembro de 2022.

A previsão da Fed tornou-se uma profecia autor-realizável. Parte da desaceleração decorreu da política monetária restritiva iniciada no primeiro trimestre de 2022 e mais apertada ao longo do ano.

No início do novo ano, a política hawkish da Fed não deve mudar no curto prazo, impressão que é reforçada por uma citação da ata: “Nenhum participante antecipou que seria apropriado começar a reduzir a meta da taxa de fundos federais em 2023.”

É provável que uma política monetária restritiva persista até que a inflação esteja num "caminho sustentado de queda para 2%". Isto levará algum tempo, embora a inflação deva cair acentuadamente no próximo ano, de acordo com o banco central.

Voltando ao setor manufatureiro, o custo crescente dos empréstimos empresariais e as pressões inflacionárias são barreiras significativas para financiar novos empreendimentos e investir na criação de empregos. Por outro lado, estreitamentos de oferta e os custos de matérias-primas diminuíram e o desempenho de dezembro no setor de empregos foi melhor do que o esperado, segundo o relatório ADP Employment Change.

O que esperar da próxima reunião da Fed

O último aumento da taxa de juro foi de 0,5 por cento e o próximo é visto no mesmo nível, levando a uma orientação geral para 5 por cento.

Antes da decisão ser divulgada a 1 de fevereiro, o sentimento do mercado poderia flutuar em janeiro, dependendo da retórica da Fed durante discursos e entrevistas. O presidente Jerome Powell deve fazer um discurso em Estocolmo a 10 de janeiro que pode incluir declarações ​​aos meios de comunicação, por exemplo. O USD pode receber suporte, desde que a retórica da Fed esteja alinhada com as expectativas do mercado para um aumento da taxa de juro na próxima reunião.

Além da corrida para a decisão da taxa da Fed, os dados dos EUA a serem observados em janeiro incluem os números do MBA Mortgage Applications para a semana que encerra a 6 de janeiro. O que, por sua vez, pode afetar as receitas do setor bancário se a tendência continuar no primeiro trimestre.

Aproximando-se rapidamente a 12 de janeiro, é o lançamento da taxa básica de inflação dos EUA para dezembro. Visto no nível de 5,9 por cento em comparação com 6 por cento em novembro, o núcleo da inflação é a principal referência da Fed para avaliar a estabilidade de preços. A inflação nominal é de 6,9 ​​por cento, em comparação com o resultado anterior de 7,1 por cento em novembro. Se a inflação não atender às expectativas do mercado e subir em vez de cair em dezembro, isso pode aumentar as probabilidades de uma política de juros mais hawkish. Uma queda mais acentuada do que o esperado na inflação pode significar que a Fed manterá uma postura mais moderada no curto prazo.

Finalmente, o relatório preliminar de sentimento do consumidor de Michigan para janeiro será divulgado a 13 de janeiro. Esperado no nível de 60,5 em comparação com 59,7 anteriormente, o importante referencial económico cobre o sentimento do consumidor, que responde por aproximadamente dois terços do PIB nos EUA. Desde que o indicador suba de acordo com as expectativas, isso pode apoiar outros pontos positivos mais promissores, como o setor de empregos. Há uma forte probabilidade de que o índice de referência possa desapontar as expectativas, diminuindo as perspectivas de crescimento.

Volatilidade

Janeiro será mais volátil ou menos volátil em relação a dezembro quando se trata de antecipar o próximo movimento da Fed? Os mercados de ações terminaram o ano passado em baixa, agravados por receios de recessão global e vendas em setores-chave, de tecnologia a energia. Como os ventos contrários à inflação sopraram em 2023 a partir de 2022, os investidores e traders devem preparar-se para ajustes no ambiente de taxas de juro e observar os efeitos da incerteza no sentimento.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como essa abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as nossas sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.