Trading para Principiantes: Como detetar e operar categorias de notícias

Setembro 02, 2022 00:56

Pense num incidente em que uma notícia inesperada o assustou. Sejam boas ou más, as notícias chegaram como algo fora do comum e provocaram uma reação, desencadeando uma série de acontecimentos enfrentando a notícia ou a adaptação às novas circunstâncias.

Em suma, estamos a falar de uma mudança. A mudança é o catalisador que torna os mercados de trading e investimento dinâmicos e cheios de oportunidades. Com a mudança vem o risco e a necessidade de ficar de olho nas notícias de trading para se manter atualizado com as informações mais recentes. Ser capaz de se adaptar rapidamente às mudanças e acompanhar os seus objetivos financeiros é uma habilidade em si mesma.

Mudanças nas notícias de trading são o que impulsionam os mercados para cima e para baixo. Traders e investidores adaptam-se às novas diretrizes das personalidades financeiras, entre outras pistas. Os desenvolvimentos económicos e os resultados estatísticos do setor de análise também influenciam as decisões de trading e investimento.

Algumas mudanças são completamente inesperadas e podem chocar os utilizadores no mercado. Outras mudanças vêm na forma de publicações económicas programadas num Calendário Forex. Estes seguem um padrão regular mensal ou trimestral. Mesmo estes lançamentos programados regularmente podem conter surpresas que movem o mercado.

Então, quais são as diferentes categorias de notícias de trading e como estas se operam?

Notícias de trading recorrentes

As notícias de trading recorrentes aparecem regularmente todos os meses, trimestres ou anos e são uma atualização sobre o estado da economia. As notícias recorrentes são divididas em muitas subcategorias diferentes, verá alguns exemplos abaixo.

Notícias por setor económico

Uma economia é como um motor e as diferentes partes do motor são compostas por setores económicos, cada um dos quais contribui para a potência e a velocidade da economia.

O Purchasing Managers Index (PMI) é um referencial fundamental e estabelece o indicador dos resultados dos setores de Serviços e Produção, de grande importância para qualquer economia. As pesquisas do PMI são publicadas mensalmente e anualmente para fins de comparação e fornecem aos traders informações sobre a força da economia.

Relatórios sobre vendas a retalho, gastos do consumidor, pedidos de bens duráveis ​​e confiança do consumidor são outra prioridade. Os traders devem prestar atenção a estes relatórios para entender se a economia está a crescer ou a ficar para trás. Estes benchmarks também indicam se os consumidores se sentem à vontade para gastar nas suas necessidades e desejos diários, ou se acreditam que o seu dinheiro é melhor economizado para os dias de 'vacas magras' devido à incerteza na economia.

O gasto do consumidor está intimamente relacionado ao mercado de trabalho, setor de grande importância para a economia em geral. As taxas de emprego e desemprego são um indicador chave para os traders entenderem se a economia está forte, fraca ou estagnada. Quando há muito emprego, é provável que os gastos do consumidor sejam positivos. Quando a taxa de desemprego é alta, acontece o contrário: os gastos do consumidor diminuem, o que afeta os lucros das empresas.

O setor de importação e exportação é outro que merece atenção. Os relatórios deste setor indicam a saúde das relações comerciais com outros países e a força da moeda nacional. Quando a moeda nacional está fraca, outras moedas nacionais têm maior poder aquisitivo devido ao câmbio e ao aumento das exportações. Os fluxos de moeda estrangeira e doméstica são essenciais para a saúde de uma economia, alimentando os setores manufatureiro, financeiro e de serviços.

O setor da habitação e construção está intimamente relacionado com a confiança na economia e os relatórios deste setor são instantâneos com outros setores em segundo plano: fábricas de cimento no setor da manufactura, estaleiros no mercado da madeira, e todos as outras matérias-primas necessárias para a construção de casas e outros edifícios.

Por último, mas não menos importante, a nossa lista de setores económicos importantes inclui Turismo e Viagens. Se não está muito convencido, considere que em 2019, pouco antes da pandemia do COVID-19, o turismo e as viagens representaram $9 triliões do PIB global, cerca de 10% no total. Em 2021, esse número caiu para $5,8 triliões com as restrições de viagens, diminuindo significativamente a receita e os lucros para destinos turísticos e de negócios.

Relatórios, pesquisas e estatísticas de qualquer um destes setores podem influenciar os mercados de trading e o valor das moedas nacionais.

Notícias de crescimento do PIB

Os relatórios sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) são o padrão dos relatórios económicos e influenciam as decisões de trading se houver surpresas positivas ou negativas. Os governos publicam os resultados do PIB trimestralmente, semestralmente e anualmente, e os resultados podem influenciar o valor das moedas nacionais.

Notícias dos bancos centrais, do setor público fiscal e do setor financeiro

As estatísticas do setor bancário, do setor financeiro em geral e do setor fiscal são métricas essenciais para a compreensão do funcionamento do sistema financeiro e da estabilidade de preços. Estas métricas vêm na forma de:

Níveis de taxa de juro

Níveis de inflação de preços

Níveis de reserva cambial

Níveis de falta de pagamento de empréstimo

Níveis de endividamento e reembolso de empréstimos

Níveis de dívida soberana e dívida pública

Como operar com notícias recorrentes

O valor de uma moeda nacional em comparação com outras moedas resume o estado da economia de uma nação. O euro, por exemplo, simboliza resultados económicos, políticas do banco central e uma série de processos financeiros complexos num único número. Este número está a mudar constantemente com base em diferentes reações às últimas notícias nos mercados de trading.

O número de notícias diárias pode ser esmagador e pode ser difícil para um iniciante escolher qual operar; o Calendário Forex da Admirals divide os níveis de prioridade em baixo, médio e alto, cada um indicado por uma cor diferente.

A forma de operar com estas notícias depende da tolerância ao risco, nível de habilidade e objetivos financeiros de cada trader, então uma maneira de começar é participar nos nossos webinars e assistir a traders especialistas a analisarem acontecimentos de mercado reais e depois praticarem diferentes estratégias numa conta demo. Esta abordagem irá ajudá-lo a familiarizar-se com o funcionamento interno do mercado forex.

Notícias inesperadas

Notícias inesperadas chegam aleatoriamente e, ao que parece, sempre em momentos inoportunos. Estas notícias incluem eventos geo-políticos como guerras, tumultos e conflitos políticos, emergências globais de saúde como o COVID-19 e choques económicos como o Brexit.

Com todas as mudanças, um trader precisa de saber adaptar-se rapidamente a acontecimentos inesperados. Uma das melhores abordagens é aprender o máximo possível sobre a gestão do risco.

Embora muitos traders engenhosos tenham se adaptado com novas ideias a estes acontecimentos inesperados, para quem é iniciante, devem dar um passo de cada vez e garantir que tenham um plano B em caso de volatilidade do mercado.

Em suma, vale a pena gastar tempo a ler as notícias diárias, verificando o Calendário Forex da Admirals para se preparar para os próximos acontecimentos e entendendo a diferença entre notícias de trading recorrentes e as inesperadas.

A Admirals oferece uma ampla variedade de webinars educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

