Trading de petróleo para iniciantes em 2023

Fevereiro 17, 2023 22:56

Alguns diriam que o petróleo faz o mundo girar. Se isto soa a um exagero, provavelmente não pode negar que o petróleo sustenta a atividade e o crescimento económico mundial. Embora haja uma mudança para soluções de energia ecológica, as empresas de petróleo e gás parecem recuperar o terreno perdido durante os tempos de pandemia.

Este blog tem como objetivo fornecer algumas informações valiosas que podem ajudá-lo a navegar no mercado de petróleo em 2023 e construir as suas estratégias alinhadas com os seus objetivos financeiros.

Alguns fatos interessantes sobre o petróleo

Tanto o petróleo bruto (petróleo) quanto os seus componentes refinados, conhecidos como petroquímicos, desempenham papéis críticos nas economias industrializadas de hoje. As pessoas na antiga Mesopotâmia usavam petróleo como argamassa na construção, enquanto outras o usavam para impermeabilizar os seus barcos há mais de quatro mil anos.

Nos Estados Unidos, a tribo nativa iroquesa usava óleo para fazer tinta de guerra e repelente de mosquitos. Muitos anos depois (1859), a Seneca Oil Company perfurou o primeiro poço de petróleo comercial da América na Pensilvânia. De acordo com dados fornecidos pela US Energy Information Administration (EIA), os 3 principais países produtores de petróleo do mundo são os EUA, a Arábia Saudita e a Rússia.

Petróleo bruto WTI e petróleo bruto Brent: qual é a diferença?

Ao analisar uma lista de commodities, pode ter encontrado o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) e o petróleo bruto Brent. Estes são dois dos benchmarks de petróleo mais populares do mundo. Vejamos quais são as diferenças.

O que é petróleo bruto WTI?

O petróleo bruto WTI é proveniente principalmente do estado do Texas e é um dos tipos de petróleo de maior qualidade do mundo, fácil de refinar. O petróleo segue então por oleodutos até o meio-oeste dos Estados Unidos e o Golfo do México, onde é refinado. Cushing, em Oklahoma, é onde ocorre a maior parte da troca física e liquidação de preços do WTI. Os analistas do mercado de petróleo referem-se a Cushing como “o cruzamento do oleoduto do mundo”.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - WTI Crude Oil (100 barris), USD Gráfico Mensal registsdo em 16 de fevereiro de 2023. Intervalo: 1 de março de 2017 - 16 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O preço 'spot' do petróleo bruto WTI caiu em 9 de dezembro de 2022, sendo negociado a $71,63 e atingindo um mínimo de um ano. Embora tenha ganho algum terreno desde então, o preço 'spot' do petróleo bruto WTI oscila entre $73 e $81 por barril nas primeiras seis semanas de 2023.

O que é o petróleo bruto Brent?

O petróleo bruto Brent é uma referência de petróleo para mais de 65% dos contratos de petróleo do mundo com base no petróleo extraído principalmente no Mar do Norte. O petróleo Brent foi descoberto no início dos anos 1960 e agora é proveniente principalmente do Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Holanda e Alemanha. O petróleo bruto Brent não é tão leve quanto o petróleo bruto WTI, mas é mais comum.

Os custos de transporte do petróleo bruto Brent são significativamente mais baixos do que o petróleo bruto WTI, pois o WTI é produzido em áreas sem litoral. Nos últimos anos, devido aos avanços nas técnicas de perfuração e fracking nos EUA, o petróleo bruto WTI tornou-se mais barato do que o petróleo bruto Brent. Antes disso, o petróleo Brent tendia a ser mais barato do que o petróleo bruto WTI.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Petróleo Bruto Brent (100 barris), USD Gráfico mensal capturado em 16 de fevereiro de 2023. Intervalo: 1 de março de 2017 - 16 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Em linha com o preço 'spot' do petróleo WTI, o preço 'spot' do petróleo Brent caiu para $76,82 por barril em 8 de dezembro de 2022. Depois de ganhar algum terreno em meados de janeiro de 2023, o seu preço caiu novamente em 3 de fevereiro, sendo operado a $79,69 por barril. Desde então, o seu preço 'spot' subiu, chegando a $85,57 em 16 de fevereiro.

Preços do petróleo em 2023: a subir ou a descer?

Os economistas do Deutsche Bank esperam que o preço 'spot' do petróleo Brent termine o ano em torno do nível de $80. No relatório divulgado a 14 de fevereiro, estes observaram que “vemos o Brent em $75/bbl para o primeiro semestre de 2023 antes que os saldos melhorem no segundo semestre de 2023 para $80/bbl. Vemos a recessão a desacelerar o crescimento da procura, mas como a saída da China do Covid-0 ocorreu antes do esperado, há menos espaço para uma recuperação 'slingshot' no segundo trimestre de 2023. No segundo semestre, a procura global deve subir para 1 mmb/d acima do nível do segundo semestre de 2019 . Vemos o excesso de oferta a sustentar a pressão negativa para o primeiro semestre, criando tensão com o viés da política da OPEP, antes que a procura recupere no segundo semestre de 2023”.

Pelo contrário, os analistas de mercado da UBS estão muito mais otimistas em relação aos preços do petróleo em 2023. Um relatório da UBS publicado a 14 de fevereiro disse: “acreditamos que dois terços do crescimento da procura de petróleo este ano virão da Ásia emergente, liderada pela reabertura da China – que acreditamos que elevará a procura global de petróleo para mais de 103 mbpd no segundo semestre do ano. Esperamos que as nações não pertencentes à OPEP+ forneçam apenas um crescimento modesto da oferta este ano, adicionando 1,3 mbpd principalmente da produção de petróleo dos EUA, mas ficando atrás do crescimento da procura de 1,6 mbpd este ano. Mantemos a nossa perspectiva positiva sobre o petróleo, pois continuamos a esperar que o Brent suba para $110 e o WTI para $107 este ano”.

OPEP prevê que procura global aumente em 2023

Fazendo um discurso numa conferência de energia no Egito, Haitham Al Ghais, secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), disse que o cartel “espera que a procura global por petróleo exceda os níveis pré-pandémicos em 2023”.

Este também acrescentou que “vemos a procura a subir para 110 milhões de barris por dia até 2025, citando a melhoria das perspectivas económicas na China à medida que reabre. A indústria do petróleo foi atormentada por vários anos de subinvestimento crónico. A indústria do petróleo precisa de $500 biliões de investimentos anuais até 2045.”

Operar com petróleo: é arriscado?

Como acontece com todos os instrumentos financeiros, operar com petróleo envolve riscos. Operar petróleo sem conhecer os seus fundamentos pode levar a erros. Erros que podem levar à perda de fundos por completo. Embora o trading possa fazer parte do seu planeamento financeiro, não há razão para se expor a riscos financeiros, especialmente se está apenas a começar a operar.

Os traders iniciantes que não possuem a experiência necessária devem procurar potencializar o seu conhecimento para construir estratégias alinhadas com as suas expectativas financeiras. Existem inúmeras maneiras de aprender alguns dos segredos do trading e melhorar a sua capacidade de tomada de decisão. Algumas corretoras oferecem materiais educativos abrangentes, desde webinars e seminários até e-books e artigos escritos por especialistas de mercado.

Conhecimento é a chave para o sucesso. Aproveite o acesso gratuito às informações disponíveis na web e filtre-as para manter o foco no que pretende sem comprometer os seus objetivos.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

