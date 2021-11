As ações da Tesla continuam a cair enquanto o JP Morgan toma medidas legais

Novembro 16, 2021 21:55

A liquidação da Tesla continua numa segunda semana, após a votação no Twitter do CEO Elon Musk sobre a venda das próprias ações, e a empresas simplesmente não consegue ficar fora dos títulos dos jornais.

No domingo, Musk voltou ao Twitter uma vez mais, desta vez para iniciar uma troca de acusações com o senador Bernie Sanders, que havia postado anteriormente que os ricos deveriam pagar a sua "cota-parte" em impostos. Musk respondeu ao senador referindo que "Eu esqueço-me sempre que você ainda está vivo", continuando com "Quer que eu venda mais ações, Bernie?".

Na semana passada, Musk vendeu 934.000 ações num total de $1,1 bilião e, ontem, os registos de títulos dos EUA mostraram que este vendeu mais de 934.091 ações por cerca de $930 milhões na segunda-feira. No entanto, ambas as vendas foram planeadas em setembro e não está claro se Musk pretende desfazer-se de mais ações segundo a votação colocada no seu Twitter.

Desde 6 de novembro, as ações da fabricante de carros elétricos caíram uns notáveis 17,31% e continuaram em queda.

A queda do preço durante a noite de segunda-feira seguiu-se à notícia de que o JP Morgan Chase processou a Tesla em $162,2 milhões de dólares.

Na sua reclamação, o banco alegou que a Tesla havia "ignorado flagrantemente a sua clara obrigação contratual de pagar ao JPMorgan" em referência ao bónus de subscrição comprados pelo JP Morgan em 2014, que expiraram em junho e julho deste ano.

Adicionalmente, o JPMorgan afirmou ainda que os warrants "exigiam que a Tesla entregasse ações ou dinheiro ao JPMorgan se, até ao momento que os warrants expirassem, o preço das ações da Tesla estivesse acima do strike price.

Teremos de esperar e ver como o mercado reagirá quando abrir mais tarde hoje, mas não seria nenhuma surpresa se a liquidação da Tesla continuar. Independentemente do que acontecer hoje, podemos esperar mais volatilidade para as ações da Tesla nas próximas sessões.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Diário. Intervalo: 1 abril 2021 – 15 novembro 2021. Data Registo: 16 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Preço das ações da Tesla nos últimos cinco anos:

2020 = +742,62%

2019 = +27,21%

2018 = +5,89%

2017 = +46,38%

2016 = -11,38%

