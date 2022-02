Tesla lidera ganhos de Wall Street no final de um mês volátil

Fevereiro 01, 2022 22:14

O fecho da sessão de ontem marcou o fim de um mês volátil em Wall Street, no qual o S&P 500 registou o seu pior mês desde o crash no início da pandemia em março de 2020.

A sessão final de janeiro terminou com ganhos nos três índices de referência dos EUA, com o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite a subirem 1,17%, 1,89% e 3,41%, respetivamente. No entanto, apesar desses ganhos, todos os três permanecem no vermelho até agora em 2022.

Conforme observado, janeiro foi um mês particularmente volátil em Wall Street, pois a incerteza sobre a política monetária futura foi exacerbada pela tensão no leste europeu, causando estragos nas ações dos EUA.

As ações de tecnologia passaram por um período especialmente tórrido e poucos mais do que a Tesla que, antes do início da sessão de ontem, caiu 20% no acumulado do ano.

No entanto, a fabricante de veículos elétricos desfrutou ontem de um dia positivo, conseguindo recuperar parte das perdas do mês e encerrando o dia em 10,86%

Os ganhos da Tesla vieram depois de o Credit Suisse atualizar as ações para "outperform" com um preço-alvo de $1025.

Apesar dos resultados positivos no último trimestre de 2021, as ações da Tesla ficaram sob maior pressão na semana passada, depois de Elon Musk anunciar na sua conferência de resultados que a fabricante de veículos elétricos não lançaria novos modelos em 2022 devido à atual dificuldade de obter chips.

No entanto, este recente sell-off apresentou um ponto de entrada atraente, de acordo com o Credit Suisse, que observou ainda que o preço das ações da Tesla "toca em todos os pontos" e "deve recuperar".

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Diário. Intervalo: 1 junho 2021 – 31 janeiro 2022. Registo: 31 janeiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Semanal. Intervalo: 12 julho 2015 – 31 janeiro 2022. Registo: 31 janeiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

