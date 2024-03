Taxas do BoC suspensas: quais são as perspectivas para o dólar canadiano?

Março 11, 2024 20:10

A economia canadiana não permaneceu imune aos elevados valores da inflação combinados com os elevados custos dos empréstimos. O Banco do Canadá (BoC) foi um dos primeiros a aumentar as suas taxas de juro para combater a inflação, com a política monetária restritiva a afectar o dólar canadiano. Dado que a economia canadiana está estreitamente relacionada com o seu vizinho dos EUA, os desenvolvimentos provenientes da Reserva Federal poderão desempenhar um papel na forma como o BoC irá ajustar a sua estratégia.

Neste artigo você terá a oportunidade de ler mais sobre a economia canadiana, o dólar canadiano e o que prevêem os analistas.

BoC mantém taxas inalteradas na reunião de março

Na quarta-feira, 6 de março, o conselho do BoC reuniu-se para decidir sobre as taxas de juro. A decisão anunciada dizia que os custos dos empréstimos permaneceriam inalterados, como era amplamente esperado pelos analistas de mercado. O BoC aumentou as taxas de juro pela primeira vez em março de 2022, seguindo-se 10 subidas de taxas em menos de 24 meses.

O governador do BoC, Tiff Macklem, sublinhou que a redução da inflação para perto da meta é uma prioridade. “Não queremos manter a política monetária tão restritiva por mais tempo do que o necessário. Mas também não queremos comprometer o progresso que fizemos na redução da inflação”, disse este nas suas observações pós-reunião.

Apenas quatro semanas antes da apresentação do orçamento federal, o responsável do BoC comentou sobre a questão do financiamento habitacional que preocupa a economia canadiana. “Se todo o resto na nossa projeção fosse igual e a habitação fosse mais forte e os gastos do governo fossem mais fortes, o crescimento provavelmente seria mais forte e provavelmente haveria menos pressão descendente sobre a inflação. Portanto, isso é algo que teríamos de ter em conta quando considerarmos a nossa fixação de taxas de juro”, observou.

Economia Canadiana: Evitar uma recessão com fraco crescimento económico

O Statistics Canada informou a 29 de fevereiro que o produto interno bruto (PIB) real do Canadá aumentou 1% numa base anual, superando todas as previsões, incluindo as do BoC, para o último trimestre de 2023.

O relatório mencionou que o crescimento no quarto trimestre foi impulsionado por um aumento nas exportações, enquanto o investimento imobiliário e empresarial caiu. Observou-se também que o crescimento económico em 2023 aumentou ao ritmo mais lento dos últimos sete anos.

O Gabinete Orçamental Parlamentar (PBO) prevê um crescimento económico lento no próximo ano, inferior a 1%, antes que a taxa de crescimento aumente novamente em 2025. Em 5 de Março, os analistas do PBO disseram que “crescimento económico lento, penso que é a nossa melhor estimativa”. , neste momento com as informações que temos agora, mas sempre pode haver surpresas.” Estes também sugeriram em relação às taxas de juro que “se o BoC atrasar ou demorar mais, antes de começar a diminuir a taxa, isso poderá funcionar como um obstáculo ao crescimento económico”.

O que pensam os analistas sobre o dólar canadiano?

Vamos ver o que os economistas prevêem em relação às taxas de juro e às perspectivas do dólar canadiano para os próximos trimestres.

ING: Corte da taxa de juro após o mês de junho?

Os analistas do banco holandês ING sugerem que os decisores políticos do BoC provavelmente não agirão agressivamente no que diz respeito às taxas de juro até ao início do Verão. No seu relatório publicado a 6 de Março, estes observam: “É improvável que o BoC se sinta confortável o suficiente para flexibilizar a política na próxima reunião, em 10 de Abril, mas vemos uma boa probabilidade de cortes nas taxas de juro começarem a ocorrer a partir do Reunião de 5 de junho em diante. Os efeitos dos aumentos anteriores das taxas ainda estão a refletir-se, uma vez que as taxas hipotecárias canadianas continuam a subir para um número crescente de mutuários, à medida que as taxas hipotecárias são redefinidas após o término do período fixo. Isto intensificará a pressão financeira sobre as famílias, atenuando tanto os gastos dos consumidores como a inflação.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário USD/CAD.

Intervalo: 1 de setembro de 2023 a 11 de março de 2024. Registo: 11 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os especialistas do ING sugerem que a inflação global poderá cair para 2% no segundo semestre deste ano, em vez de em 2025, discordando das projeções do BoC. O relatório prevê que o dólar canadiano poderá ser negociado perto da marca de $1,30 dólares em relação ao dólar americano no segundo semestre deste ano.

Commerzbank: potencial subida para o “Loonie”?

Os economistas do Commerzbank sugerem que poderá haver potencial de valorização para o dólar canadiano, apelidado de “Loonie” pelos traders, nos próximos meses. Analisando a perspectiva do par CAD/USD, após a decisão da taxa do BoC, estes escreveram: “O BoC deixou a sua taxa de juro inalterada em 5%. Ao mesmo tempo, o BoC continuou a enfatizar que é demasiado cedo para falar em cortes nas taxas. O comunicado também manteve a referência aos riscos contínuos para as perspectivas de inflação. No geral, esta foi uma decisão bastante agressiva. Alguns participantes do mercado esperavam um tom mais pacífico na declaração. O facto de o BoC não ter cumprido reforça a nossa opinião de que é pouco provável que o BoC reduza as taxas antes da Fed. Portanto, continuamos a ver potencial de alta para o CAD nos próximos meses.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal USD/CAD.

Intervalo: 1 de janeiro de 2013 a 11 de março de 2024. Registo: 11 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

CIBC: Crescimento económico fraco, a aguardar relatório de Abril

À medida que o dólar canadiano ganhava terreno, beneficiando da orientação da política monetária do BoC, os analistas de mercado do CIBC não se esqueceram de mencionar que o crescimento económico ainda é fraco, embora os números sejam melhores do que o previsto. No seu relatório mencionam que o Relatório de Política Monetária do próximo mês poderá lançar alguma luz, acrescentando o seguinte: “esperamos que haja maior clareza no Relatório de Política Monetária de Abril, que, além de uma nova previsão, deverá mostrar bastante optimismo na batalha contra inflação para preparar os mercados para um corte nas taxas em Junho, assumindo que os dados do próximo mês apontam nessa direcção. Mas, por enquanto, a mensagem geral é que é muito cedo para cortar e que é necessário ver mais progressos na inflação.”

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.