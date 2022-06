Sentimento 'bearish' sente-se nas ações antes da decisão da taxa da Reserva Federal

Junho 14, 2022 20:00

O sentimento 'bearish' decorrente dos receios de recessão sentiu-se nos mercados de ações globais antes da decisão da taxa de juro da Reserva Federal em 15 de junho.

O S&P estava em território de baixa, desencadeando uma liquidação nos mercados de ações asiáticos no início da semana de negociação. As ações dos EUA foram atingidas por ventos contrários inflacionários depois que os dados de preços ao consumidor dos EUA para maio chegaram a uma nova alta de 40 anos de 8,6%.

Dada a retórica agressiva da Fed, investidores e traders naturalmente concluíram que a Reserva Federal provavelmente aumentará a sua principal orientação de taxa de juro em pelo menos 0,5 por cento, com a possibilidade de um aumento de 0,75 por cento. Embora o aperto monetário ajude a controlar a inflação, provavelmente significaria crédito mais caro para empresas e famílias, ao mesmo tempo em que reduziria os gastos do consumidor. Taxas de juro mais altas num contexto de condições económicas mais fracas também podem levar ao risco de 'default'.

O USD subiu no sentimento de 'safe haven', enquanto os preços spot do ouro inversamente correlacionados ficaram sob pressão descendente. Apesar de toda a conversa sobre uma recessão nos EUA, o outro lado da moeda das taxas de juro crescentes inclui a possibilidade de melhores rendimentos nos mercados de títulos e poupança.

O Reino Unido anunciou os seus últimos dados de emprego hoje num conjunto de condições económicas difíceis. A taxa de desemprego da OIT para os três meses encerrados em abril ficou em 3,8%, em comparação com o resultado anterior de 3,7%. O alto custo de vida e o aumento das taxas de juro podem corroer o investimento no mercado de trabalho do Reino Unido num momento em que a recuperação dos impactos do COVID-19 é vital.

Em mais notícias de trading, o relatório do índice de sentimento económico ZEW da Alemanha é divulgado hoje. Espera-se que o índice fique no nível de -27,5 em comparação com o resultado anterior de -34,3. Um relatório melhor do que o esperado pode apoiar o euro, mas se os resultados reais forem piores do que o esperado, o euro poderá sofrer mais pressão.

Finalmente, o relatório de hoje do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA pode definir o tom para o dólar. A pesquisa deve subir para 0,8 por cento em maio, em comparação com 0,5 por cento em abril. O relatório é observado com mais atenção do que o normal, dadas as condições inflacionárias na maior economia do mundo.

Dicas Rápidas

O que é o IPP dos EUA? O Índice de Preços ao Produtor (IPP) é um indicador importante da inflação nos preços pagos aos fabricantes e prestadores de serviços. ‘Liderar’ nesse sentido não significa importante, significa que o indicador pode nos dizer em que direção a inflação está a ir. Os indicadores avançados podem ser interpretados para efeitos futuros prováveis ​​e os indicadores atrasados ​​são interpretados como efeitos atuais.

