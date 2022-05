Uma semana de decisões do Banco Central desafia o sentimento de mercado

Maio 03, 2022 20:12

Uma semana de decisões do banco central desafia o sentimento do mercado à medida que o Reserve Bank of Australia (RBA), a Federal Reserve e o Bank of England (BoE) divulgam decisões sobre taxas de juro e declarações de política monetária.

Os traders de AUD estão a precificar um aumento da taxa de juro do RBA hoje. Esperava-se que o banco central aumentasse a sua direção principal de 0,1% para 0,25% após abandonar a postura dovish adotada durante a pandemia do COVID-19. O aumento da taxa foi maior do que o esperado em 0,35 por cento. A taxa de inflação na Austrália atingiu uma alta de 20 anos de 5,1% no primeiro trimestre e enquanto os hawks do RBA estão atualmente a voar abaixo da Federal Reserve; Os decisores de política monetária provavelmente aumentarão a orientação da taxa de juro até o final do ano.

A reunião da Federal Reserve está marcada para hoje e amanhã, 4 de maio, enquanto há força no dólar. Após os resultados decepcionantes do PIB do primeiro trimestre da semana passada, o banco central dos EUA enfrenta maiores probabilidades de estagflação pesando sobre a economia dos EUA. Espera-se que a Federal Reserve aumente a sua principal orientação de taxa de juro em pelo menos 0,5% para amortecer a inflação e o dólar pode mover-se dependendo de como os traders reagem aos sinais do banco central. Como o RBA, espera-se que a Federal Reserve continue a restringir a política monetária e possa começar a vender suas participações em títulos do Tesouro já neste mês.

O Banco da Inglaterra também deve aumentar a sua orientação de taxa de juro na quinta-feira, 5 de maio, com um possível impacto na GBP. Os traders já estão cientes de que o BoE está numa trajetória de hawkish e o Reino Unido enfrenta ventos contrários da inflação, então parte do impacto da decisão do banco central já pode estar refletido no valor da GBP. Ainda assim, o sentimento do mercado é sensível aos sinais do banco central e os operadores de câmbio estão de olho nas declarações de política monetária do BoE.

Nas notícias de trading de commodities, o conflito na Ucrânia manteve os preços spot do petróleo bruto elevados desde fevereiro, provocando incêndios inflacionários. As perspectivas para as negociações de paz parecem cada vez mais incertas, o que significa que as tendências de inflação causadas pelos altos preços do petróleo devem continuar no segundo trimestre.

Os investidores em ações têm um dia agitado pela frente com os relatórios de lucros do primeiro trimestre da gigante farmacêutica Pfizer a meio de volatilidade contínua nos mercados das ações em geral. As empresas S&P Global Inc e Airbnb também divulgam os resultados do primeiro trimestre ainda hoje.

