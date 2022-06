Rupia ganha força com o aumento da taxa de juro do RBI

Junho 08, 2022 22:54

A rupia fortaleceu-se em relação ao dólar com a notícia de que o Reserve Bank of India elevou a sua taxa de juro de recompra para um nível acima do esperado de 4,9 por cento contra os 4,8 por cento esperados e os 4,4 por cento anteriores.

A inflação na terceira maior economia do mundo subiu para 7,9 por cento em abril, bem acima da meta de 4 por cento prevista pelos formuladores de políticas da Índia.

O movimento 'hawkish' do RBI é oportuno, pois as moedas de países recém-industrializados como a Índia estão a enfrentar moedas importantes como o USD e a GBP. Estas moedas fortaleceram-se após meses sucessivos de restrição monetária, colocando o INR em desvantagem.

O que isto significa para a economia da Índia? Em termos de câmbio e negociação de moeda, o INR está no lado mais fraco das taxas de câmbio. No lado positivo, isso torna os bens e serviços domésticos da Índia competitivos. No lado negativo, há mais saídas de capital à medida que empresas e indivíduos trocam as suas rupias e mantêm as suas poupanças em moeda estrangeira como o dólar para se proteger contra a fraqueza do INR. Além disso, bens importados como combustível e bens de consumo são menos acessíveis. Viajar para o exterior e comprar mercadorias estrangeiras é mais difícil quando a moeda nacional é mais fraca do que as outras moedas.

O aumento da taxa de juro do RBI reforçará a rupia? Provavelmente, pelo menos a curto prazo. As perspectivas para a economia da Índia são relativamente otimistas, com o governador Shaktikanta Das prevendo uma taxa de crescimento de 7,2% para o ano de 2021-2022. Para que a rupia recupere ainda mais força em relação ao dólar, o crescimento económico precisaria de permanecer no caminho esperado e o RBI pode decidir aumentar a sua taxa de recompra novamente no curto prazo.

A maioria das economias, incluindo a da Índia, está a lutar com a inflação causada pelos altos preços do petróleo, pressionados pelo conflito na Ucrânia. A dependência da Índia das importações estrangeiras de combustível pesa sobre a economia e, no momento da redação deste artigo, os preços spot do petróleo bruto ainda estão bem acima de $100 por barril.

Siga mais eventos de trading no Calendário Forex da Admirals.

Perguntas rápidas

O que é o INR? O INR é o código da moeda da rupia indiana, a unidade monetária nacional da Índia. Classificada como uma economia recém-industrializada, a moeda flutuante da Índia é apoiada pelo crescimento do PIB de cerca de 7% ao ano.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.