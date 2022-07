Conjunto de restrições do Banco Central para o 3º trimestre

Julho 05, 2022 00:15

Liderados pela Reserva Federal, os principais bancos centrais devem aumentar as restrições monetárias no terceiro trimestre.

Os traders de moeda podem ter que precificar outro aumento de 0,75% na taxa de juro nos EUA no final de julho. Enquanto isso, o BCE provavelmente aumentará a sua taxa básica de juro da linha abaixo de zero pela primeira vez em 11 anos. O euro poderá ter vantagens se isto acontecer, depois de perder terreno consideravelmente durante o segundo trimestre contra um dólar forte.

A retórica recentemente hawkish do BCE não significa convergência com a política monetária da Reserva Federal porque o banco central está há vários meses atrás dos EUA na sua reação à inflação. Além disso, o BCE tem uma abordagem diferente e planeia continuar a comprar títulos das economias do sul que são menores e mais vulneráveis, como a Grécia, que provou ser o calcanhar de Aquiles durante a crise da dívida soberana na Europa entre 2010 e 2012.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, planeia outro esquema para limitar os spreads de títulos, a fim de evitar outra ronda desastrosa de cortes de dívida soberana, mas até agora não revelou mais informações sobre como isso funcionaria.

Outros temas de mercado no horizonte das taxas de juro de curto prazo incluem a postura dovish contínua do Japão e o impacto de um dólar forte nas moedas dos mercados emergentes.

Depois de lutar contra a deflação por quase duas décadas, o Banco do Japão parece ter saudado o crescimento relativamente moderado da sua taxa de inflação, mas pode estar a fechar os olhos para os riscos. É verdade que as taxas de juro negativas mantêm o iene fraco e provavelmente aumentam a competitividade das exportações do Japão. Mas também é fato que o custo de vida do país está a aumentar e a afetar os gastos do consumidor, uma métrica fundamental do crescimento económico.

O índice de mercados emergentes MSCI caiu depois da Reserva Federal começar a aumentar sua orientação de taxa de juro em março. O índice, que cobre um cabaz de ações de mercados emergentes em relação ao dólar, continua a apresentar volatilidade. Desde abril, o benchmark da moeda MSCI EM também acompanhou uma ampla tendência de queda e volatilidade.

Em resumo, os principais impulsionadores dos mercados Forex e de ações parecem continuar no terceiro trimestre: aperto monetário, divergência monetária entre a Reserva Federal e o Banco do Japão e um dólar mais forte pressionando as moedas dos mercados emergentes.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.