Relatório de inflação do IPC dos EUA em destaque

Novembro 14, 2023 23:21

O relatório de inflação do IPC dos EUA de outubro, que será divulgado ainda hoje, chama a atenção de investidores e traders por todo o mundo. Alguns analistas sugerem que a inflação global deverá atingir 3,3% numa base anual, continuando assim a cair nos últimos meses.

No entanto, também observam que a inflação poderá permanecer estável em torno de 3% nos próximos meses, levando a Reserva Federal dos EUA (FED) a tomar mais medidas. Comentando a divulgação dos dados de hoje, os economistas do Commerzbank escreveram no seu relatório: “A inflação teria de surpreender de forma bastante notável para o lado positivo para proporcionar um impulso positivo significativo ao dólar americano”.

Dados provenientes do Office for National Statistics (ONS) mostraram que as vagas de emprego no Reino Unido caíram pelo 16º mês consecutivo, mas ainda permaneceram acima dos níveis pré-pandemia. Os analistas do ONS sublinharam que “com a inflação a diminuir no último trimestre, os salários reais estão agora a crescer ao ritmo mais rápido dos últimos dois anos”.

Relatório de outubro do IPC nos EUA

Espera-se que o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulgue dados sobre a inflação medida pelo IPC do país no final da tarde. Analistas de mercado prevêem que a inflação chegue a 0,1% mensal. Se o número for confirmado, será significativamente inferior aos 0,4% de setembro.

Prevê-se que a inflação subjacente medida pelo IPC, que exclui alimentos e energia, permaneça em 4,1% em termos anuais e em 0,3% numa base mensal. Alguns economistas sugerem que um valor mais baixo da inflação global em Outubro poderá impulsionar os preços das acções e exercer alguma pressão sobre o dólar americano.

Relatório de outubro do IPC no Reino Unido

O Office of National Statistics (ONS) 'subirá ao palco' na quarta-feira, pois deverá anunciar os números do IPC do Reino Unido para o mês de outubro. Os elevados valores da inflação no início do ano, bem como o aumento das taxas de juro, pesaram sobre a política monetária do Banco de Inglaterra, com o governo a avaliar formas de gerar crescimento económico.

Os economistas sugerem que a inflação global poderá atingir 4,8% numa base anual e 0,1% numa base mensal. Os economistas do ING sugerem que “salvo quaisquer enormes surpresas positivas tanto na inflação dos serviços como nos números salariais na próxima semana, pensamos que o Banco se sentirá confortável em manter as taxas inalteradas novamente em Dezembro”.

Preços do petróleo sobem 1% com base no relatório da OPEP+

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) reavaliaram em alta a produção mundial de petróleo, contrariando as preocupações associadas a uma economia chinesa fraca, que poderia prejudicar a procura de petróleo.

Pelo contrário, um relatório da Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA) afirmou que a produção petrolífera dos EUA aumentaria menos do que o esperado anteriormente, culpando a menor procura.

Morgan Stanley e Goldman Sachs discordam sobre futuros cortes nas taxas

Os economistas do Morgan Stanley expressaram a sua convicção de que a Reserva Federal começaria a cortar as taxas de juro a partir de Junho de 2024, avançando com cortes nas taxas de 25 pontos base (bps) a partir do último trimestre do ano.

Pelo contrário, os analistas da Goldman Sachs sugeriram que a Fed começaria com um corte inicial de 25 pontos base nas taxas durante o quarto trimestre de 2024 e prosseguiria com pequenos cortes nas taxas até meados de 2026.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.