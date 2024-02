Relatório do IPC na China: mais deflação a caminho?

Fevereiro 08, 2024 21:17

O relatório de inflação do IPC chinês para o mês de janeiro é a divulgação de dados financeiros que se destacou mais durante o resto desta semana. Embora as autoridades chinesas pareçam intervir ocasionalmente para apoiar os mercados bolsistas do país, os economistas vão analisando o relatório à medida que a economia do país entrou numa espiral deflacionária.

IPC da China, janeiro de 2024

O National Bureau of Statistics (NBS) publicará o seu relatório de inflação de janeiro na quinta-feira. Os analistas de mercado sugerem que a inflação medida pelo IPC caiu 0,5%, numa base anual, no primeiro mês do ano.

Os decisores políticos chineses prometeram reforçar o apoio fiscal e monetário para impulsionar a economia, que enfrenta uma crise imobiliária, um elevado desemprego jovem e uma queda na confiança dos consumidores. O mercado de ações chinês opera perto dos mínimos de vários anos, enquanto as autoridades financeiras parecem intervir para reforçar o yuan em relação ao dólar americano, como os economistas sugeriram que acontecesse várias vezes no último mês.

Schnabel do BCE: paciência é fundamental para as taxas do BCE

A membro do conselho executivo do BCE, Isabel Schnabel, disse aos repórteres do Financial Times que o conselho de administração deveria ser cauteloso em relação a quaisquer ajustes de política, enfatizando a paciência que poderia mitigar o risco de um potencial aumento da inflação. Nas suas observações, esta mencionou que o BCE fez progressos substanciais em matéria de inflação, mas ainda não atingiu a meta estabelecida.

Schnabel, que é considerada um dos “falcões” do conselho do BCE, sublinhou que foram registados números rígidos de inflação no sector dos serviços, enquanto o mercado de trabalho da zona euro tem sido bastante resiliente, apesar do aperto da política monetária. Comentando as previsões económicas, esta referiu que observou um abrandamento das condições financeiras à medida que os mercados precificavam agressivamente os cortes nas taxas.

Pesquisa da Reuters prevê recuperação fraca das moedas dos mercados emergentes

A maioria dos economistas consultados pela Reuters previu que “quase todas as moedas dos mercados emergentes dificilmente recuperariam as perdas acumuladas no ano daqui a seis meses”. Embora a maioria das moedas dos mercados emergentes tenha terminado o ano passado com ganhos, o dólar americano fortaleceu-se novamente devido às expectativas de redução das taxas.

Os estrategas cambiais da Société Générale disseram aos repórteres da Reuters que “a recuperação que esperávamos, especialmente das moedas e das taxas, já se materializou. As moedas dos mercados emergentes têm preços relativamente justos... e não esperamos que se valorizem muito. Os cortes nas taxas da Fed já estão bem avaliados e as consequências do excepcionalismo dos EUA ainda estão em curso e isso terá implicações positivas para o índice do dólar e implicações negativas para as moedas dos mercados emergentes.”

Analistas do Commerzbank enfatizam a força do dólar americano no momento

Os economistas do Commerzbank escreveram num relatório que o euro tem pouco a oferecer face ao dólar americano, à medida que a moeda norte-americana consolidou os seus ganhos nas últimas semanas. No entanto, sugerem que a valorização do dólar pode ter chegado perto do pico.

Na sua nota, mencionam que “a questão é quando é que o dólar perderá força? Provavelmente não demorará muito para que um mínimo seja formado. Uma coisa também é clara: as taxas de variação mensais da inflação têm-se mantido em níveis consistentes com a meta de 2% há já vários meses. Portanto, não deverão ser necessários muitos meses de bons dados antes que a Fed comece a cortar as taxas, por mais cautelosas que as autoridades pareçam neste momento. Isto não significa que veremos níveis significativamente mais elevados de EUR/USD num futuro próximo.”

