RBNZ e o dólar da Nova Zelândia na encruzilhada?

Março 04, 2024 22:34

O dólar da Nova Zelândia caiu em relação ao dólar americano após a última reunião do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a 28 de fevereiro. Durante os dias anteriores à decisão sobre a taxa de juro do RBNZ, houve um debate aberto com alguns analistas sugerindo que o banco central da Nova Zelândia manteria os custos dos empréstimos inalterados enquanto outros previam um novo aumento das taxas.

Finalmente, o conselho de administração do RBNZ decidiu abster-se de ajustar as taxas, mas mudou a narrativa sobre o futuro da sua política monetária. Neste artigo poderá ler mais sobro como isso foi feito e o que os analistas estão a prever.

RBNZ muda retórica sobre taxas

Apesar das previsões sobre um aumento das taxas de juro, o conselho do RBNZ decidiu manter os custos dos empréstimos inalterados. Na sua declaração pós-reunião, o conselho do banco surpreendeu os analistas, uma vez que os decisores políticos observaram que o banco “continua confiante de que o nível actual do OCR está a restringir a procura”.

O governador do RBNZ, Adrian Orr, observou que o conselho ainda está preocupado com a inflação subjacente e acrescentou que a economia do país enfrenta um cenário de aterragem suave. Orr também mencionou que o RBNZ está mais confiante em relação às perspectivas da economia do que estava em Novembro de 2023 e prevê que os bancos centrais poderão ter de manter as taxas mais elevadas do que os mercados esperam.

Economia da Nova Zelândia: inflação em queda, mas também crescimento do PIB

O parlamento da Nova Zelândia divulgou a sua análise económica mensal a 14 de Fevereiro, que incluía um conjunto de dados relacionados com as condições económicas do país. A revisão observou que a economia “contraiu 0,3% no trimestre de Setembro, com o resultado mais fraco do que as expectativas do mercado e do Banco Central”, com a taxa de desemprego do país a subir para 4,0% no trimestre de Dezembro, embora tenha permanecido o 14º mais baixo no trimestre. OCDE entre 38 países membros.

A revisão aponta que “a inflação anual caiu para 4,7% no trimestre de dezembro de 2023, face a 5,6% no trimestre anterior. A taxa de inflação anual permanece acima da meta de inflação de médio prazo de 1 a 3% do Reserve Bank.” O governador do RBNZ, Adrian Orr, disse que as perspectivas para a inflação estão equilibradas e que estava confiante de que o nível actual do OCR estava a restringir a procura. Este também enfatizou que o OCR precisa de permanecer onde está em 2024, à medida que a economia do país se desenvolve conforme previsto.

De acordo com a Statistics New Zealand, as vendas no retalho na Nova Zelândia caíram 1,9% trimestralmente no quarto trimestre de 2023, marcando o oitavo trimestre consecutivo de declínio nos gastos no retalho.

O que dizem os analistas sobre o dólar da Nova Zelândia

O dólar neozelandês (NZD) teve um mês de fevereiro forte, emergindo como a moeda do G10 com melhor desempenho.

Os analistas do ING estão otimistas em relação às perspectivas do dólar neozelandês em relação ao dólar americano. Numa nota de pesquisa, estes mencionam: “A nossa visão de que os cortes nas taxas na Nova Zelândia não começarão antes de agosto e que a Fed deveria, em vez disso, começar a cortar durante o verão, traduz-se num perfil otimista do NZD/USD para o resto do ano. No entanto, a volatilidade externa pode compensar os aspectos positivos de um RBNZ hawkish em Fevereiro e favorecer uma queda no curto prazo para níveis mais atraentes para um posicionamento bullish a longo prazo. Vemos o par NZD/USD a ultrapassar a marca de 0,6500 no terceiro trimestre de 2024.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário NZD USD.

Intervalo: 25 de agosto de 2023 a 4 de março de 2024. Registo: 4 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

No entanto, não deixam de notar que “alguns riscos negativos relacionados com as eleições nos EUA e implicações potencialmente negativas para o sentimento relacionado com a China podem justificar um perfil menos optimista do NZD no quarto trimestre de 2024”.

Os economistas do banco ABN AMRO escreveram que “pensamos que o banco central poderia esperar ainda mais para começar a flexibilização. Tudo depende das perspectivas de inflação. O banco central está perto do fim do ciclo de aperto, mas outro aumento de 25 pontos base nas taxas por parte do RNBZ ainda é possível se a inflação não diminuir tão rapidamente quanto o esperado.” Os analistas do banco holandês sugerem que “esperamos um início mais tardio do ciclo de flexibilização e menos cortes nas taxas em 2024 na Nova Zelândia, em comparação com a Fed e o BCE. Isto deverá apoiar o dólar da Nova Zelândia face ao dólar americano e ao euro. Isto reflete-se nas nossas previsões para o NZD. O NZD deverá ter a vantagem de um carry atraente por mais tempo, graças a um caminho de desinflação mais problemático."

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal NZD USD.

Intervalo: 1 de janeiro de 2013 a 4 de março de 2024. Registo: 4 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Comentando a decisão do RBNZ, o Kiwibank sugeriu que a possibilidade de um corte nas taxas em Novembro aumentou agora. “Os pensamentos sobre aumentos de taxas praticamente evaporaram e nosso apelo por um corte em novembro parece um pouco mais próximo. Uma subida teria sido um erro – os dados mudaram claramente e os dirigentes do RBNZ finalmente concordam. O que obtivemos foi um tom pacifista”, observam num relatório sobre a atualização da política monetária do RBNZ.

