RBA eleva principal taxa em junho e junta-se aos 'hawks'

Junho 07, 2022 22:53

O Reserve Bank of Australia (RBA) é o mais recente banco central a aumentar a sua principal orientação de taxa de juro e a juntar-se aos 'hawks' globais depois do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) aumentar a sua taxa de 1,5% para 2% no final de maio.

O RBA aumentou a sua 'official cash rate' (OCR) em 0,5%, acima dos 0,35% esperados. A surpresa desencadeou um movimento no par AUDUSD que chamou a atenção com uma rivalidade 'hawkish' que pode definir o tom para o curto e médio prazo. A inflação na Austrália subiu para 3,75% em março, levando o RBA a abandonar a sua retórica sobre paciência e passar à ação.

Investidores e traders tendem a não gostar de surpresas e a postura do RBA pode causar nervosismo nos mercados asiáticos, que já estão propensos a tendências de baixa por causa dos receios de recessão global e problemas geopolíticos decorrentes da Ucrânia. Taxas de juro mais altas no setor bancário podem neutralizar a inflação, mas também amortecem o investimento em toda a economia porque o acesso a empréstimos é mais caro. O ASX apontava para baixo nas negociações de pré-mercado no momento da redação.

Um dos principais fatores de incerteza é o petróleo bruto. Os preços spot do petróleo bruto mostraram poucos sinais de desaceleração, pressionando os setores económicos desde a manufatura até às viagens. Assumindo que a pandemia de COVID-19 desaparece, a atividade económica global deve continuar a crescer em conjunto com a procura por combustível.

Os preços spot do ouro começaram a subir na segunda semana de junho após um relativo máximo em maio, possivelmente ligado à recente fraqueza observada no dólar. Isto pode mudar na próxima semana, dependendo da decisão da taxa de juro da Reserva Federal. Espera-se que o banco central dos EUA eleve a sua principal orientação de taxa de juro em 0,5 por cento em junho e julho, antes de uma possível pausa em setembro.

O relatório do NFP mostrou que os EUA criaram 390 mil empregos em maio, o que significa que a Federal Reserve pode ver o caso de aumentar a sua taxa básica em mais de 0,5% em junho. A taxa de inflação está, afinal, em 8,1% na última análise, e os receios de crescimento devido à pandemia e ao conflito na Ucrânia são as únicas coisas que impedem o banco central de se tornar ainda mais agressivo.

Dica rápida

O que é a 'official cash rate' do RBA (OCR)? A OCR é a principal orientação de taxa de juro do RBA para o setor bancário. Os bancos centrais orientam os setores bancários e financeiros mais amplos com as suas principais taxas de juro sobre empréstimos overnight entre bancos. Quando a 'official cash rate' do RBA está em território positivo, os bancos ganham mais em empréstimos overnight a outros bancos. Eles também ganham mais com empréstimos para clientes de retalho e oferecem taxas de juro mais altas em depósitos de poupança. A OCR orienta vários produtos financeiros relacionados a juros, como títulos, contas poupança, empréstimos comerciais e hipotecas.

Para saber mais sobre negociação e investimento, participe dos webinars gratuitos do Admirals!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.