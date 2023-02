RBA aumenta taxas; discurso de Powell em destaque

Fevereiro 07, 2023 23:47

O Reserve Bank da Australia (RBA) elevou os custos dos empréstimos em 0,25%, em linha com as expectativas dos analistas de mercado. Economistas sugerem que o banco central da Austrália provavelmente seguirá com outro aumento de taxas em março.

Os preços do petróleo subiram na terça-feira, ajudados pelo otimismo com a recuperação da procura da China, o maior importador de petróleo do mundo. A Arábia Saudita elevou os preços do petróleo bruto para compradores asiáticos na segunda-feira pela primeira vez em seis meses, esperando um aumento na procura. De acordo com um relatório da BP, a empresa registou lucros anuais recordes, mais do que duplicando o total do ano passado.

Por outras notícias, a guerra da IA ​​continua com o Google a anunciar o BARD, um serviço experimental de IA semelhante ao ChatGPT. Na China, as ações da Baidu atingiram um máximo de 11 meses quando a empresa disse que pretende lançar o seu próprio chatbot de inteligência artificial chamado “Ernie bot”.

RBA aumenta os custos de empréstimos

Como era esperado, o conselho de administração do RBA anunciou mais um aumento de taxa de 25 pontos base com a sua taxa de juro de referência empurrada para 3,35%, o nível mais alto registado nos últimos 11 anos. Este é o quarto aumento consecutivo da taxa de juro de 25 pontos base pelo RBA e o nono aumento consecutivo da taxa de juro após o período de pandemia.

Economistas observam que, apesar da política de aperto monetário do RBA, a inflação não dá sinais de desaceleração. Numa declaração após a reunião, o governador do RBA, Philip Lowe, disse que “a inflação deve cair este ano devido a fatores globais e ao crescimento mais lento da procura doméstica”. Lowe acrescentou que o RBA prevê que a inflação chegue a 4% em 2023 e 3,5% em 2024.

O anúncio do RBA impulsionou o valor do dólar australiano em relação ao dólar americano, com a moeda australiana a ganhar 0,68%.

O discurso de Jerome Powell impulsionará o dólar americano?

Espera-se que o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, fale no final da noite antes do Clube Económico de Washington. Na semana passada, os comentários de Powell sobre a desinflação levaram os investidores a abrir posições mais altas nas ações e a ignorar a probabilidade de outro aumento da taxa de juro pelo banco central. Os participantes do mercado parecem concentrar-se mais nos números decrescentes da inflação do que nos relatórios de ganhos baixos e aumentos antecipados de taxas.

Janet Yellen não vê uma recessão

Enquanto isso, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, falando à ABC, disse que a economia do país continua resiliente. Mais especificamente, esta observou que “não há uma recessão quando se tem a menor taxa de desemprego em 53 anos”. Comentando sobre os aumentos de preços, Yellen observou que a inflação está alta, mas os números estão em queda, acrescentando que “estou confiante de que os EUA encontrarão um caminho em que a inflação caia significativamente e a economia permaneça forte”.

Banco de Inglaterra irá prosseguir com novos aumentos de taxa?

A libra esterlina caiu para mínimos de um mês em relação ao dólar americano na segunda-feira, embora um decisor de políticas do BoE tenha argumentado que o banco central deve continuar com o aperto de política monetária. Nas suas observações, Catherine Mann disse que seria um erro parar de aumentar os custos dos empréstimos agora.

Comentando sobre a política monetária do BoE, esta observou: “Se a inflação de fato for mais persistente, a taxa bancária precisará de subir novamente após uma pausa, para ser seguida posteriormente com uma reversão. Na minha opinião, uma política monetária de apertar-parar-apertar-afrouxar parece-se muito com um ajuste para ser uma boa política monetária.”

