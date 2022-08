RBA aumenta orientação de taxa de juro, o BoE será o próximo?

Agosto 02, 2022 22:22

Como esperado, o Reserve Bank of Australia aumentou a sua principal orientação de taxa de juro de 1,35% para 1,85% na sua última decisão de política monetária. O equilíbrio do banco central entre conter a inflação com taxas de juro crescentes e manter o crescimento económico é difícil.

“As perspectivas para o crescimento económico global foram revistas em baixa devido às pressões sobre o rendimento real decorrentes da inflação mais alta, o aperto da política monetária na maioria dos países...” Governador do RBA, Philip Lowe.

Além disso, a inflação na Austrália é maior do que tem sido desde a década de 1990 e o banco central fará o que for necessário para retomar a sua meta normal de 2 a 3 por cento, disse. No entanto, a economia do país está a crescer e o PIB deve chegar a 3,25% para o ano inteiro. O banco central baseou as suas premissas em condições resilientes de emprego e gastos do consumidor, de acordo com o seu comunicado. Um aumento na atividade industrial da China também apoia a economia australiana.

O próximo banco central a emitir a sua análise de política monetária e decisão sobre taxas de juro é o Banco da Inglaterra (BoE), que deve reunir-se na quinta-feira, 4 de agosto. É expectável que o BoE aumente a sua principal orientação de taxa de juro para arrefecer a inflação, que atingiu a alta taxa de 9,4 por cento em junho. Como a inflação está bem acima da meta típica de cerca de 2%, a probabilidade de uma política de taxas de juro mais agressiva desencadeou receios de uma recessão técnica no Reino Unido semelhante à dos EUA, que mais recentemente registou dois trimestres consecutivos de crescimento negativo.

Espera-se que o BoE aumente a sua principal orientação de taxa de juro do nível atual de 1,25% para 1,5%. No entanto, dada a alta taxa de inflação, há especulações de que o aumento da taxa pode chegar a 1,75%. Isto provavelmente pressionaria os gastos do consumidor num contexto de salários que não estão a acompanhar a taxa de inflação.

O último acontecimento de trading desta semana é o relatório Non-Farm Payrolls (NFP) dos EUA na sexta-feira, 5 de agosto. Agora que os EUA estão numa recessão técnica, quaisquer sinais de fraqueza no mercado de trabalho podem afetar a confiança subjacente em relação ao dólar. Espera-se que o benchmark NFP tenha caído de 372K para 250K e quaisquer surpresas positivas ou negativas podem mover os pares de moedas USD.

O relatório do NFP de julho encerrará os últimos meses de um dólar forte ficando abaixo das expectativas? Esta pergunta é para os traders de ouro que esperam nos bastidores que os efeitos recessivos se manifestem na economia dos EUA, levantando assim o apoio a ativos vinculados ao ouro, desde os preços do ouro 'spot' até às ações de minas de ouro. Se o relatório do NFP corresponder ou exceder as expectativas, aqueles que estão otimistas com o ouro provavelmente terão mais uma espera pela frente.

