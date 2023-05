Rand sul-africano: tempos difíceis pela frente?

Maio 26, 2023 22:54

O rand sul-africano é uma das moedas sobre as quais pode não ouvir com frequência. Isso é lógico, pois o rand sul-africano não é tão famoso quanto os seus equivalentes maiores, como o dólar americano e a libra esterlina. No entanto, alguns traders forex tendem a incluí-lo nas suas carteiras de trading, tentando tirar proveito das suas flutuações de valor.

Este blog tem como objetivo fornecer informações valiosas sobre o rand sul-africano e a economia sul-africana que pode considerar ao fazer a sua pesquisa de mercado.

Aprenda os fundamentos do rand sul-africano

O rand sul-africano é a moeda oficial da Área Monetária Comum da África Austral, que inclui a África do Sul, a Namíbia, o Lesoto e o Eswatini. Rand é a palavra holandesa e africâner para “cume”. Se você se pergunta o que uma cordilheira tem a ver com o rand, provavelmente não sabe que os maiores depósitos de ouro da África do Sul foram encontrados numa cordilheira sobre a qual a cidade de Joanesburgo foi construída.

O rand sul-africano foi introduzido em 1961. Nos 25 anos seguintes, a moeda da África do Sul sofreu as consequências de uma economia atormentada por altos índices de inflação e severas sanções económicas internacionais. Em meados de 1985, o governo foi até forçado a suspender o trading forex por alguns dias para impedir a sua rápida depreciação.

O fortalecimento em relação às principais moedas não é fácil para o rand sul-africano, pois a alta inflação, os déficits orçamentais e um suprimento problemático de energia pesam sobre a economia. No entanto, a África do Sul é considerada uma economia de mercado emergente que apresenta oportunidades de investimento. Um relatório do Banco Mundial disse que a África do Sul conseguiu recuperar a maior parte do PIB perdido, devido à pandemia de coronavirus. Nos últimos dois anos, as autoridades voltaram-se para investimentos em energia renovável, anunciando novos incentivos atraentes.

Economia sul-africana: indústria mineira é um dos seus pilares

A economia sul-africana é a terceira maior de África, depois da Nigéria e do Egito. A economia da África do Sul é a mais industrializada do continente. A África do Sul é conhecida pela sua indústria de mineração em rápido crescimento.

Uma pesquisa publicada pelo Boston Consulting Group observou que a indústria de mineração do país contribui com 8% do PIB e fornece emprego direto para quase 500.000 pessoas.

Outro relatório da Witwatersrand University em Joanesburgo disse que “a África do Sul possui reservas de minério no valor de mais de $2,5 triliões de dólares, com 16 commodities classificadas entre as 10 principais internacionalmente. A África do Sul tem as maiores reservas conhecidas de metais do grupo da platina (PGMs; 88%), manganês (80%), cromita (72%) e ouro (13%). É classificado em segundo lugar em minerais de titânio (10%), zircônio (25%), vanádio (32%), vermiculita (40%) e fluorita (17%).”

South Africa Reserve Bank aperta política, Rand enfraquece

O Banco de Reserva da África do Sul (SARB) elevou as suas taxas de juro várias vezes nos últimos 18 meses, acompanhando os movimentos dos principais bancos centrais com o esforço de estabilizar a inflação. A inflação global do consumidor abrandou para 6,8%, numa base anual, em abril, face a 7,1% em março. De acordo com o relatório, publicado pela Statistics South Africa, o número de abril foi o menor em 11 meses.

SARB entrega mais um aumento de taxa de juro a 25 de maio

Em 25 de maio, o Comité de Política Monetária do SARB elevou os custos dos empréstimos em 50 pontos básicos, superando as expectativas de um aumento de 25 pontos base nas taxas. As taxas de juro atingiram o nível mais alto desde abril de 2009.

Na sua declaração pós-reunião, o conselho de administração do SARB disse que “prevê-se que a inflação permaneça acima do limite superior da meta de inflação até o terceiro trimestre deste ano, e só reverterá de forma sustentável para o ponto médio da meta até o segundo trimestre de 2025.”

Os formuladores de políticas do SARB prevêem que o crescimento do PIB para 2024 e 2025 seja de 1,0% e 1,1%, respectivamente. Para este ano, o conselho ainda vê uma taxa de crescimento do PIB de 0,3%.

O rand sul-africano recebe um voto de confiança dos analistas?

O rand sul-africano caiu a 10 de maio, atingindo um mínimo de três anos em relação ao dólar americano, enquanto os títulos de governos domésticos e internacionais também caíram. Investidores e traders sentiram-se inseguros, pois o medo de apagões programados (conhecidos como redução de carga) aumentou com o inverno que chegou ao hemisfério sul.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal de USD ZAR. Intervalo: 2 de maio de 2021 a 26 de maio de 2023. Data de Registo: 26 de maio de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os analistas do Commerzbank sugerem que o rand sul-africano pode continuar a sofrer apesar da política monetária agressiva implementada pelo SARB. “O rand está a sofrer num ambiente de aversão ao risco, atualmente dominado pelo debate sobre a dívida dos EUA e por problemas domésticos persistentes. A lista deles é longa e inclui a crise energética, uma perspectiva de mau crescimento e alto desemprego, bem como decisões questionáveis ​​de política externa. Isso é responsabilidade do governo”, observam no seu relatório.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal de USD ZAR. Intervalo: 1 de janeiro de 2018 a 26 de maio de 2023. Registo: 26 de maio de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os especialistas em mercados emergentes da Goldman Sachs escreveram num relatório sobre a economia sul-africana que “aumentaram as preocupações com mais cortes de carga e o impacto sobre o que já é uma perspectiva de crescimento anémica. E com a inflação ainda alta e surpreendentemente positiva, mesmo com baixo crescimento, o SARB enfrenta um trade-off difícil de administrar e, portanto, pode ser mais limitado em aumentar as taxas para ancorar as expectativas e apoiar o carregamento numa moeda em forte depreciação.”

Operar o rand sul-africano para iniciantes

O rand sul-africano é uma das moedas mais negociadas no continente africano. Pares de moedas como o rand em relação ao dólar americano ou o rand em relação à libra esterlina estão incluídos nas carteiras de traders que desejam aproveitar as flutuações do rand. No entanto, o trading de moedas envolve riscos para todos os traders, sejam eles iniciantes ou experientes.

Uma maneira de reduzir o seu risco de trading é atualizar o seu conhecimento de trading. Trading não é tudo sobre velocidade, instinto e conhecimento profundo do mercado. Os seus fundos estão em risco no momento em que começa a operar. No entanto, as ferramentas de gestão de risco estão à sua disposição e deve poder usá-las quando necessário.

Como pode aprender a usá-los? É simples, pois muitas corretoras forex oferecem materiais educacionais abrangentes, incluindo cursos de trading forex, webinars e seminários forex, e-books e outros conteúdos úteis. Aproveite a oportunidade para aprender os fundamentos do trading e minimizar o stress e a ansiedade enquanto desfruta da sua experiência de trading.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

