Queda dos preços do petróleo e desaceleração da China

Dezembro 07, 2022 23:06

Com uma queda acentuada e repentina nos preços spot do petróleo bruto e os receios de desaceleração da China, os mercados estão atentos aos principais dados macroeconómicos que podem significar a diferença entre o crescimento global e a recessão no curto prazo.

Os preços 'spot' do petróleo bruto caíram dos picos de cerca de 122 USD por barril observados no verão e estão a caminhar para 70 USD por barril no momento da redação deste artigo. Quando a guerra na Ucrânia e a incerteza sobre o fornecimento de energia da região são levadas em consideração, esta é uma reviravolta inesperada que apoia os esforços da economia mundial para se afastar da pandemia do COVID-19.

Ao nível da oferta, os inventários de petróleo bruto dos EUA caíram 12,58 milhões de barris na semana que termina a 25 de novembro. Novos dados serão divulgados ainda hoje e o consenso vê uma queda de 3,305 milhões de barris na semana que termina a 2 de dezembro. Tudo isto aparenta ser um indicador de uma procura e oferta saudável. Estaremos a atingir um ponto em que a procura e oferta estão a equilibrar-se após três trimestres de volatilidade nos mercados de energia?

China alivia restrições à COVID-19

Muito depende da segunda maior economia do mundo, a China. Após quase três anos de tolerância zero ao COVID, descobriu-se que o governo da China diminuiu as restrições hoje, eliminando a exigência de que as pessoas apresentem testes negativos para viajar dentro do país. A produção local só será bloqueada se a área for de alto risco, o que significa que a produtividade industrial provavelmente aumentará no curto e médio prazo.

A melhoria da produção industrial na China apoiará as expectativas de crescimento e também poderá influenciar a inflação no país. Teremos uma visão na quinta-feira, quando a taxa de inflação da China para novembro será divulgada. Anteriormente no nível de 2,1 por cento, o consenso vê os resultados mais recentes no nível de 1,6 por cento anualmente. Ao contrário da economia dos EUA, a economia da China não superaqueceu após a pandemia por causa de medidas de confinamento nas principais regiões industriais, o que significa que a inflação ainda é relativamente baixa. Então, novamente, há uma montanha a escalar antes que a China volte às suas taxas de crescimento habituais.

Os dados do Índice de Preços do Produtor (IPP) da China são outros indicadores importantes a serem observados na quinta-feira. O IPP para novembro é visto no nível de menos 1,4 por cento este ano em comparação com o nível anterior de menos 1,3 por cento numa base anual. Compare isso com as expectativas de leitura do IPP dos EUA de ano para ano, que serão divulgadas na sexta-feira. Visto no nível de 7,2% em novembro deste ano e anteriormente no nível de 8% em 2021, a inflação na energia afetou os preços ao produtor nos EUA.

Em resumo, há mais incerteza sobre o crescimento global à frente e desempenhos contrastantes entre as duas maiores economias do mundo. Esta visão é reforçada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que recentemente disse que uma desaceleração global está em curso. O FMI recentemente reduziu a sua previsão de crescimento global para 2022 em 0,4% para 3,2% e em 0,9% para 2,7% em 2023.

“Embora esta linha de base esteja sujeita a uma incerteza excepcional, os riscos pesam fortemente para o lado negativo e as preocupações com a recessão estão a aumentar.” FMI Fall 2022 MENA Regional Economic Outlook.

